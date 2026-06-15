Aberta a licitação para as obras de reconstrução da estrada do Pontal da Barra

Trabalhos tem prazo de quatro meses para serem concluídos. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A prefeitura de Pelotas abriu oficialmente o processo de licitação para as obras de recuperação da estrada do Pontal da Barra. O projeto, aguardado pela comunidade local, prevê uma intervenção em um trecho de 1,7 quilômetro, estendendo o acesso qualificado desde o Trapiche do Valverde até o ponto extremo da praia, no Laranjal.

O certame será realizado na modalidade de concorrência eletrônica. A abertura da sessão pública e o início da disputa de preços estão marcados para o dia 29 de junho, às 9h, por meio do Portal de Compras Públicas.

O edital, que antes tramitava pelas secretarias municipais, foi liberado pelo Departamento de Compras Governamentais da Secretaria de Administração (SMA). Os recursos para a execução da obra, que somam R$ 4,3 milhões, foram liberados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). A verba é carimbada pelo governo federal, o que significa que só pode ser utilizada especificamente na restauração de estruturas danificadas por desastres naturais.

Resiliência climática e impacto social

Elaborado por técnicos da Secretaria de Urbanismo (Seurb), o projeto foca na resiliência da via, severamente impactada pelas cheias de maio de 2024. Para garantir a durabilidade da pista contra o excesso de umidade e futuras variações climáticas da Lagoa dos Patos, o novo pavimento será executado sobre uma camada de solo-cimento — técnica que mistura solo, cimento e água para criar uma base de alta resistência.

Além de impulsionar o turismo na orla do Laranjal, a melhoria atende a um pedido histórico dos moradores. Atualmente, a região da Barra abriga cerca de 70 famílias que vivem da pesca artesanal e dependem da estrada para o escoamento da produção e para o deslocamento diário.