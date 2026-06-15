Geral

Processo
Notícia

Aberta a licitação para as obras de reconstrução da estrada do Pontal da Barra

Com investimento federal de R$ 4,3 milhões, projeto prevê pavimentação de alta resistência em trecho de 1,7 quilômetro no Laranjal

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS