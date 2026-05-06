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Último dia para regularizar título de eleitor gera filas em cartórios de Pelotas e Rio Grande

Prazo se encerra às 19h desta quarta-feira sem prorrogação; alguns atendimentos podem ser feitos pela internet

Igor Islabão

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