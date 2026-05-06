Último dia para regularizar título de eleitor gera filas em cartórios de Pelotas e Rio Grande

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Em Pelotas, procura no final do prazo gerou fila na rua. Igor Islabão / Grupo RBS

O prazo para o fechamento do cadastro eleitoral encerra nesta quarta-feira (6) em todo o Brasil. Em Pelotas e Rio Grande, o dia é marcado por uma corrida contra o tempo e longas filas nos cartórios eleitorais.

Em Pelotas, a Justiça Eleitoral reorganizou sua estrutura local, triplicando a capacidade de atendimento para dar conta da demanda. No entanto, a procura cresceu cinco vezes mais em relação aos dias comuns, resultando em uma espera média de três horas.

Nos últimos cinco dias, quase 2 mil pessoas passaram pelo cartório. Desde o início de janeiro, o número de atendimentos já supera a marca de 11 mil.

O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Paulo Souza, explica que devem procurar o atendimento presencial somente os eleitores com títulos cancelados, jovens que precisam fazer o primeiro documento e outras operações que exijam biometria.

Atendimento pela internet

Apesar da intensa procura pelos cartórios, parte dos atendimentos pode ser feita pela internet, no site da Justiça Eleitoral. Pela sistema, o eleitor pode consultar a situação eleitoral, transferir o título, alterar o local de votação e solicitar regularização. Apenas alguns serviços, como como a coleta de biometria e a emissão do primeiro título exigem comparecimento presencial.

Pelotas

Em Pelotas, cerca de 20 mil eleitores estão com o título cancelado. Até o momento, apenas 3 mil regularizaram a situação. Quem não comparecer até o horário limite — 19h desta quarta — não poderá votar no pleito deste ano e terá o documento mantido em situação irregular.

Volume de eleitores cresceu cinco vezes mais em relação aos dias comuns. Igor Islabão / Agência RBS

O analista reforça que muitos eleitores enfrentam a fila desnecessariamente. Aqueles que possuem pendências por ausência em uma ou duas eleições, mas estão com o status "regular", não precisam realizar o procedimento agora.

Sobre a biometria, Souza esclarece que a Justiça Eleitoral possui convênios com o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para aproveitar dados de quem fez a carteira de identidade recentemente. Porém, quem emitiu o título de forma remota durante a pandemia ou o período das enchentes pode não ter as digitais cadastradas.

— Iniciamos uma campanha para que esses eleitores comparecessem, mas, diante da lotação atual, a prioridade absoluta hoje é para quem precisa evitar o cancelamento ou transferir o domicílio — pontua Paulo Souza.

Em Pelotas, os cartórios eleitorais da 34ª, da 60ª e da 164ª zonas eleitorais ficam na Avenida Ferreira Viana, 1159.

Fila vai até o final do prédio da Justiça Eleitoral. Igor Islabão / Agência RBS

Rio Grande

Em Rio Grande, mais de 5 mil eleitores estão com o título cancelado por não terem votado em três eleições consecutivas, sem justificar ou quitar as multas. Ao todo, 5.628 pessoas estão nessa situação e, por isso, não poderão votar nas eleições deste ano. O município conta atualmente com 149.237 eleitores.

Além dos títulos cancelados, a Justiça Eleitoral estima que cerca de 5 mil eleitores tenham uma ou duas pendências, mas mantenham o documento ativo. Nesses casos, o voto está garantido, porém a falta de quitação eleitoral pode gerar restrições, como impedimento para emissão de passaporte, acesso a benefícios do INSS e contratação de financiamentos.

Os dados são dos Cartórios Eleitorais da 37ª e da 163ª zonas, mas, conforme os chefes das unidades, os números ainda podem sofrer alterações. Isso porque o movimento nos últimos dias tem sido intenso, e a consolidação final será feita após o encerramento do prazo para regularização, que termina nesta quarta-feira (6).

Segundo Alex Oliveira, chefe da 37ª Zona Eleitoral, a procura recente tem sido puxada principalmente por novos eleitores — e tem surpreendido até servidores mais experientes.

— Nunca vi tanta gente nos últimos dias. Já estou há 20 anos na Justiça Eleitoral, e este ano está batendo recorde. Mais de 50% são novos eleitores, tem muita transferência também. E tem pessoas que vêm sem precisar, achando que precisam atualizar dados, mas já estão com a biometria em dia — afirma.