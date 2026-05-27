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UFPel investirá R$ 20 milhões para digitalizar acervos e adquirir ônibus adaptados como museus itinerantes

Recurso federal garantirá a preservação de coleções científicas e históricas em Pelotas; liberação da verba deve ocorrer até o fim do ano

Gabriel Veríssimo

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