UCPel abre inscrições para o Vestibular de Inverno 2026; veja cursos disponíveis

Início das aulas está previsto para 27 de julho. Carlos Queiroz / UCPel

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. Os interessados em ingressar em cursos de graduação no segundo semestre já podem se inscrever gratuitamente pelo site da instituição. O início das aulas está previsto para 27 de julho.

Entre os cursos presenciais oferecidos estão Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. A novidade desta edição é o curso de Fonoaudiologia, lançado pela universidade para o segundo semestre.

Na modalidade semipresencial, a UCPel oferece vagas em Biomedicina e em dois novos cursos lançados em 2026: Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

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Já no ensino a distância (EAD), a universidade disponibiliza vagas para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jornalismo, Marketing, Processos Gerenciais e Publicidade e Propaganda.

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Além do vestibular, a instituição também abriu o período para transferência externa, transferência interna, reingresso e ingresso para portadores de diploma de Ensino Superior. Os cursos de Teologia e Filosofia têm ingresso exclusivo nessas modalidades.

Formas de ingresso

O processo seletivo da UCPel conta com diferentes modalidades de ingresso. Uma delas é a prova on-line de redação. Nessa opção, o candidato tem até duas horas para produzir um texto com base em temas da atualidade.

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Também é possível concorrer utilizando a nota do Enem, com resultados obtidos entre 2021 e 2026. Conforme a universidade, a pontuação pode garantir até 100% de desconto no primeiro semestre.

A instituição também disponibiliza vagas por reintegração, destinada a estudantes com matrícula trancada; transferência externa, para alunos de outras instituições; transferência interna, entre cursos da própria universidade; e ingresso para portadores de diploma, voltado a quem já concluiu o Ensino Superior.



