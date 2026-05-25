UCPel abre inscrições para o Vestibular de Inverno 2026; veja cursos disponíveis

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. Os interessados em ingressar em cursos de graduação no segundo semestre já podem se inscrever gratuitamente pelo site da instituição. O início das aulas está previsto para 27 de julho.
Entre os cursos presenciais oferecidos estão Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. A novidade desta edição é o curso de Fonoaudiologia, lançado pela universidade para o segundo semestre.
Na modalidade semipresencial, a UCPel oferece vagas em Biomedicina e em dois novos cursos lançados em 2026: Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial.
Já no ensino a distância (EAD), a universidade disponibiliza vagas para os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Jornalismo, Marketing, Processos Gerenciais e Publicidade e Propaganda.
Além do vestibular, a instituição também abriu o período para transferência externa, transferência interna, reingresso e ingresso para portadores de diploma de Ensino Superior. Os cursos de Teologia e Filosofia têm ingresso exclusivo nessas modalidades.
Formas de ingresso
O processo seletivo da UCPel conta com diferentes modalidades de ingresso. Uma delas é a prova on-line de redação. Nessa opção, o candidato tem até duas horas para produzir um texto com base em temas da atualidade.
Também é possível concorrer utilizando a nota do Enem, com resultados obtidos entre 2021 e 2026. Conforme a universidade, a pontuação pode garantir até 100% de desconto no primeiro semestre.
A instituição também disponibiliza vagas por reintegração, destinada a estudantes com matrícula trancada; transferência externa, para alunos de outras instituições; transferência interna, entre cursos da própria universidade; e ingresso para portadores de diploma, voltado a quem já concluiu o Ensino Superior.
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