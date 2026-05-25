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UCPel abre inscrições para o Vestibular de Inverno 2026; veja cursos disponíveis

Processo seletivo oferece vagas em graduações presenciais, semipresenciais e EAD; inscrições são gratuitas

Gabriel Veríssimo

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