Turbina de parque eólico cai durante vendaval na fronteira entre Brasil e Uruguai; veja vídeo

O forte vendaval que atingiu Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, na manhã desta quinta-feira (7) derrubou a turbina de um aerogerador no Parque Eólico Cerro Chato. O temporal também causou destelhamentos, queda de árvores e postes, e deixou a cidade sem energia elétrica.

Imagens feitas no local mostram a estrutura completamente tombada no solo. Matias Moura / Jornal A Plateia

Imagens feitas no local mostram a estrutura completamente tombada no solo. Não há confirmação de feridos na ocorrência.

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Os estragos se espalharam pela cidade. A rodoviária foi atingida, teve o teto do setor de compra de passagens destruído e precisou ser desativada temporariamente. Os ônibus com viagens marcadas passaram a operar a partir da garagem de uma das empresas.

O prefeito de Santana do Livramento, Evandro Gutebier, ressalta que há um temor com as próximas horas, já que a tendência é de manutenção da chuva forte na região.

— Está chovendo muito torrencialmente aqui em Santana do Livramento e a nossa preocupação é que marca mais chuva ainda. A nossa situação está bastante ruim. Estamos vivendo uma situação de emergência, mas, dentro do possível, estamos atendendo todo mundo — afirma.

A rodoviária foi atingida, teve o teto do setor de compra de passagens destruído e precisou ser desativada. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

Ruas e o principal acesso ao município, pela BR-158, ficaram bloqueados pela queda de vegetação. As aulas na cidade foram canceladas e, segundo a Defesa Civil municipal, a cidade inteira pode estar sem energia elétrica. Até as 9h, cerca de 50 ocorrências haviam sido registradas.

A instabilidade também deixou rastros em outras cidades da região. Em Itaqui, houve queda de árvores e a energia elétrica precisou ser desligada em pontos estratégicos para manutenção da rede. Já em Bagé, além da chuva persistente, foram registrados danos em postes e árvores. Em Quaraí, também foram registradas quedas de árvores.