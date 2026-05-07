Temporal provoca estragos, bloqueia vias e paralisa serviços em Santana do Livramento

Estação Rodoviária está com o funcionamento suspenso. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

Um temporal atingiu Santana do Livramento na manhã desta quinta-feira (7) e causou destruição, bloqueios em vias e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Segundo a Defesa Civil municipal, os ventos fortes deixaram toda a cidade sem luz e provocaram danos severos em prédios públicos e residências.

A rodoviária do município foi atingida por volta das 6h30min. Conforme o gestor do local, Douglas Severo, a ventania afetou principalmente a área de venda de passagens e o salão de espera. Os serviços oferecidos no espaço estão suspensos.

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Em razão dos estragos e da dificuldade de mobilidade, as aulas na rede municipal de ensino foram suspensas.

Até as 9h, a Defesa Civil havia contabilizado cerca de 50 ocorrências relacionadas ao temporal. O balanço preliminar aponta ainda que 50 famílias registraram prejuízos em moradias.

Diversas ruas também foram bloqueadas por galhos e troncos. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

Equipes de assistência social e segurança atuam no atendimento às vítimas e no levantamento dos danos. As informações foram apuradas pela reportagem da RBS TV.

Bloqueios e danos na infraestrutura

O principal acesso ao município, pela BR-158, registra queda de árvores sobre a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Diversas ruas também foram bloqueadas por galhos e troncos. Há múltiplos registros de destelhamentos e queda de árvores sobre residências.

A prefeitura e a Defesa Civil montaram um Comitê de Crise para centralizar o gerenciamento das ações emergenciais.

Com a redução da intensidade do vento e a trégua da chuva no fim da manhã, a expectativa é de avanço nos trabalhos de desobstrução e atendimento.

Defesa Civil orienta que moradores evitem sair de casa até a normalização da situação. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

Orientações à população

A Defesa Civil orienta que moradores evitem sair de casa até a normalização da situação.

A recomendação é manter portas e janelas fechadas, especialmente estruturas de vidro ou materiais leves, para reduzir o risco de acidentes provocados pelas rajadas de vento.