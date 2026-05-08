Taxa do lixo muda para moradores de condomínios em Pelotas; entenda a cobrança

Até então, o valor total era lançado ao CNPJ do condomínio, cabendo à administração realizar o rateio entre os moradores. Ígor Islabão / Grupo RBS

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) iniciou uma mudança no modelo de cobrança da Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (TCDR). Cerca de 24 mil unidades consumidoras localizadas em condomínios passarão a receber a cobrança de forma individualizada.

A alteração entra em vigor a partir da competência de maio de 2026. Até então, o valor total da taxa era lançado ao CNPJ do condomínio, cabendo à administração realizar o rateio entre os moradores.

Agora, a cobrança passa a ser feita diretamente para cada unidade consumidora.

Segundo o Sanep, comunicados individuais foram enviados aos moradores, e não apenas aos síndicos e administradores, para informar sobre a mudança e evitar dúvidas.

De acordo com a autarquia, não haverá aumento no valor da taxa. A alteração envolve apenas o formato de cobrança.

O boleto referente à taxa de lixo seguirá sendo emitido separadamente da conta de água e esgoto, modelo adotado em conformidade com diretrizes estabelecidas nos últimos anos.

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Acordo judicial

A separação entre cobrança de água e taxa de lixo em Pelotas começou a ser discutida em 2017, após uma ação civil pública movida pelo Ministério Público (MP).

Na época, o promotor José Alexandre Zachia Alan questionou a cobrança conjunta dos serviços em um único código de barras, o que gerou decisões liminares e debates judiciais.

Posteriormente, um acordo permitiu que consumidores optassem pela cobrança unificada, desde que houvesse autorização expressa.

Com a nova medida, moradores de condomínios passam a seguir o mesmo modelo já adotado pela maior parte das residências do município.



