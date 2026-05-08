Taxa do lixo muda para moradores de condomínios em Pelotas; entenda a cobrança

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) iniciou uma mudança no modelo de cobrança da Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (TCDR). Cerca de 24 mil unidades consumidoras localizadas em condomínios passarão a receber a cobrança de forma individualizada.
A alteração entra em vigor a partir da competência de maio de 2026. Até então, o valor total da taxa era lançado ao CNPJ do condomínio, cabendo à administração realizar o rateio entre os moradores.
Agora, a cobrança passa a ser feita diretamente para cada unidade consumidora.
Segundo o Sanep, comunicados individuais foram enviados aos moradores, e não apenas aos síndicos e administradores, para informar sobre a mudança e evitar dúvidas.
De acordo com a autarquia, não haverá aumento no valor da taxa. A alteração envolve apenas o formato de cobrança.
O boleto referente à taxa de lixo seguirá sendo emitido separadamente da conta de água e esgoto, modelo adotado em conformidade com diretrizes estabelecidas nos últimos anos.
Acordo judicial
A separação entre cobrança de água e taxa de lixo em Pelotas começou a ser discutida em 2017, após uma ação civil pública movida pelo Ministério Público (MP).
Na época, o promotor José Alexandre Zachia Alan questionou a cobrança conjunta dos serviços em um único código de barras, o que gerou decisões liminares e debates judiciais.
Posteriormente, um acordo permitiu que consumidores optassem pela cobrança unificada, desde que houvesse autorização expressa.
Com a nova medida, moradores de condomínios passam a seguir o mesmo modelo já adotado pela maior parte das residências do município.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.