Suspensa análise de reajuste de tarifa da travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte

Agência instaurou um procedimento de investigação para apurar a qualidade da operação. Laura Cosme / Grupo RBS

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) suspendeu a análise do pedido de reajuste da tarifa da travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte após os problemas registrados no serviço na segunda-feira (25).

O tema foi discutido em reunião do conselho da agência na tarde desta terça-feira (26). O processo de revisão tarifária fica suspenso até que sejam esclarecidas as circunstâncias envolvendo a pane mecânica em uma das embarcações da empresa Transnorte.

De acordo com o presidente interino da Agergs, conselheiro Lucas Fuhr, o reajuste em análise — de 4,0643% — tinha caráter de reposição inflacionária.

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— O valor seria apenas um reposicionamento inflacionário — explicou.

A agência instaurou um procedimento de investigação para apurar a qualidade da operação e os fatos relacionados ao incidente. Segundo a Agergs, o caso chegou ao conhecimento da autarquia após a divulgação de vídeos e relatos nas redes sociais.

— Ontem recebemos os vídeos e matérias sobre essa suposta entrada de água na lancha onde estava sendo transportado um conjunto de pessoas e mandamos uma equipe imediatamente apurar os fatos — afirmou Fuhr.

Ainda não há prazo para retomada da análise do reajuste, que depende da conclusão da apuração sobre a situação do serviço.

Parada de emergência e investigação

A lancha Brisa El Shaday precisou realizar uma parada de emergência no fim da tarde de segunda-feira, atracando no Posto Marine, em Rio Grande.

Segundo a Transnorte, a parada ocorreu por medida de segurança. Cerca de 200 passageiros estavam a bordo. A empresa afirma que não houve risco de afundamento.

— A nossa lancha é um catamarã com compartimentos estanques e com isso não corre o risco de afundamento — afirmou a administradora da empresa, Suzana Gautério.

A Marinha do Brasil informou que uma equipe de Inspeção Naval foi enviada ao local. De acordo com a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, não houve feridos nem situação de risco envolvendo passageiros ou tripulantes. A embarcação será periciada e terá suas condições de navegabilidade avaliadas. Também foi instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação.

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Horas após o incidente, passageiros realizaram um protesto na hidroviária de Rio Grande. Usuários relataram superlotação, atrasos e dificuldades de embarque no terminal.

Histórico de reajustes

Atualmente, a tarifa da travessia é de R$ 6,50. O reajuste em análise previa aumento no valor a partir de junho. Segundo a Metroplan, responsável pela gestão do serviço, a revisão tarifária ocorre anualmente conforme previsão contratual.

O último reajuste ocorreu em setembro do ano passado, quando a passagem passou de R$ 5,95 para R$ 6,50. Antes disso, em fevereiro de 2025, o valor já havia sido ajustado de R$ 5,50 para R$ 5,95.



