Geral

Após falha em lancha
Notícia

Suspensa análise de reajuste de tarifa da travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte

Revisão do valor fica suspensa por tempo indeterminado; Agergs investiga incidente com embarcação que transportava 200 pessoas

Joanna Manhago

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Gabriel Veríssimo

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