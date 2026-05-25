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Em busca de acordo
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Sul do Estado terá 122 audiências durante Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

Mutirão da Justiça do Trabalho ocorre entre segunda e sexta-feira em Pelotas e Rio Grande para buscar acertos entre trabalhadores e empregadores

Douglas Dutra

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