Sul do Estado terá 122 audiências durante Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

Em Pelotas, já foram registradas 1.589 novas ações em 2026. Divulgação / TRT4

A Justiça do Trabalho realiza, entre esta segunda-feira (25) e sexta-feira (29), 122 audiências de conciliação no sul do Estado dentro da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026.

O mutirão ocorre nas varas do trabalho, postos avançados e nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs), com o objetivo de estimular acordos entre as partes e acelerar a resolução de ações trabalhistas.

Em todo o Rio Grande do Sul, estão previstas cerca de 4,8 mil audiências ao longo da semana.

No Cejusc de Pelotas, serão realizadas 73 audiências. Já em Rio Grande, estão agendadas 49 sessões de conciliação.

Conforme dados da Justiça do Trabalho, Pelotas já registrou 1.589 novas ações trabalhistas em 2026. Em Rio Grande, o número chega a 1.302 processos neste ano.

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A mediadora-chefe do Cejusc de Rio Grande, Joana Cruz Kucharski, destaca que a unidade foi inaugurada há menos de dois anos com a proposta de facilitar o acesso à Justiça do Trabalho e ampliar a resolução consensual de conflitos.

Segundo ela, diferentes tipos de processos podem ser incluídos no mutirão.

— Entram a partir de pedidos das partes, encaminhamento dos juízes, das próprias varas, por meio dos diretores, e também por solicitação dos advogados. Não precisam ter um tipo de processo específico — explica.

Na edição do ano passado, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista terminou com 1.563 acordos homologados no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram pagos R$ 78,7 milhões a trabalhadores após mais de 4,8 mil audiências realizadas no Estado.



