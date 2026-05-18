Simulação testa resposta a desastre com vazamento de óleo em área portuária no sul do RS

Cenário hipotético simulou caso em que barcaça colide com o cais durante uma manobra de atracação e passa a vazar óleo na água. Pierre Schlee / RBS TV

A movimentação intensa no Porto de Rio Grande, responsável pelo transporte de cerca de 46 milhões de toneladas de cargas por ano, exige protocolos constantes de prevenção a acidentes ambientais. Para testar a capacidade de resposta em uma situação de emergência, um treinamento simulou um vazamento de óleo na área portuária do município, no sul do Estado.

O exercício partiu de um cenário hipotético em que uma barcaça colide com o cais durante uma manobra de atracação e passa a vazar óleo na água. A atividade foi acompanhada a bordo do navio-patrulha Benevente, da Marinha do Brasil.

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Segundo o diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Horn Ilha, a preparação para esse tipo de ocorrência depende de mapeamento prévio dos riscos operacionais.

— O que se faz ao longo do tempo é estudar todos os riscos possíveis, e para cada risco existe um plano de ação — afirma.

Primeira etapa é conter avanço do óleo

Assim que o vazamento é identificado, a prioridade é impedir que o poluente se espalhe pela água.

No treinamento, a primeira ação da equipe foi o isolamento da área com boias de contenção. As barreiras flutuantes criam um cerco ao redor do local do acidente para concentrar o material e facilitar a remoção posterior.

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De acordo com a instrutora de ensino marítimo da Capitania dos Portos, Gabriella Troinal, a instalação das barreiras segue critérios técnicos específicos.

— O cerco precisa ficar em formato de U, conforme a direção da água. Dessa forma, o óleo fica concentrado dentro dessa área e pode ser recolhido com mais eficiência — explica.

Enquanto a contenção é realizada, equipes da Marinha fazem o monitoramento da água para identificar o material e avaliar a dimensão do incidente.

Enquanto a contenção é realizada, equipes da Marinha fazem o monitoramento da água para identificar o material e avaliar a dimensão do incidente. Pierre Schlee / RBS TV

O comandante dos Portos do Rio Grande do Sul, capitão Gutenberg da Silva Ferreira, destaca que o objetivo é garantir resposta rápida em acidentes que possam afetar o ecossistema local.

— Esse trabalho é feito continuamente para reforçar a importância de preservar o meio ambiente e a fauna, garantindo resposta rápida diante de qualquer acidente ou incidente — afirma.

Fauna marinha também integra protocolo

Além da contenção do poluente, o exercício também simulou impactos na fauna aquática.

O Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), participou da atividade com o recolhimento de uma ave em cenário simulado de contaminação.

Segundo a coordenadora do centro, Paula Canabarro, vazamentos de óleo afetam diretamente a sobrevivência dos animais.

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— O óleo compromete o funcionamento fisiológico desses animais. Então, quanto antes houver resgate e atendimento adequado, maior é a chance de sobrevivência após a contaminação — explica.

As equipes destacam que, embora a retirada completa do poluente possa levar dias, a etapa decisiva ocorre nos primeiros minutos após o acidente.

A orientação é que a contenção seja feita imediatamente na fonte do vazamento para reduzir danos ambientais e evitar que o óleo alcance áreas mais extensas da lagoa e da costa.

Exercício serve como formação profissional

O treinamento também teve caráter pedagógico e contou com participação de estudantes da Furg.

Embora a retirada completa do poluente possa levar dias, a etapa decisiva ocorre nos primeiros minutos após o acidente. Pierre Schlee / RBS TV

Para a acadêmica Rafaela Cordeiro, acompanhar uma operação prática aproxima os alunos de uma área em expansão.

— Quero muito trabalhar com isso porque é algo muito atual. Sempre existe alguma situação nova e é muito importante estudar esse tema — afirma.

A atividade integra ações periódicas voltadas à prevenção e resposta a acidentes ambientais em uma das principais zonas portuárias do país.



