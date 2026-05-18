Geral

Rio Grande
Notícia

Simulação testa resposta a desastre com vazamento de óleo em área portuária no sul do RS

Exercício reproduziu colisão de embarcação e mobilizou equipes de contenção ambiental, monitoramento marítimo e resgate de fauna

Stéfane Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS