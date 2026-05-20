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São Lourenço do Sul quer construir usina solar e eletrificar frota do transporte coletivo; projeto segue em fase inicial

Município conseguiu financiamento de R$ 20 milhões para construção da edificação de quatro megawatts; objetivo final é o transporte coletivo taxa zero

Gabriel Veríssimo

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