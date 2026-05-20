São Lourenço do Sul quer construir usina solar e eletrificar frota do transporte coletivo; projeto segue em fase inicial

Ler resumo

Investimento já foi viabilizado por meio do edital FinanCidades, do World Resources Institute Brasil. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O município de São Lourenço do Sul obteve um financiamento de R$ 20 milhões para a construção de uma usina solar de quatro megawatts de potência e de uma rede com pontos de abastecimento elétricos rápidos.

O investimento é viabilizado por meio do edital FinanCidades, do World Resources Institute Brasil (WRI Brasil) — uma organização de pesquisa independente —, e será integralizado pela Caixa Econômica Federal.

A iniciativa faz parte de um projeto a médio prazo que, de acordo com o prefeito Zelmute Marten (PT), tem como meta a criação de um sistema de transporte coletivo totalmente elétrico e com tarifa zero até a metade de 2027.

A intenção do executivo municipal é construir a usina para, em seguida, estruturar uma frota composta apenas por veículos elétricos. Apesar da aprovação no edital, a prefeitura ainda não contratou a empresa responsável por erguer a estrutura, e as obras seguem sem prazo ou local definidos.

Para custear o financiamento, a estratégia da administração municipal é utilizar os recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), paga mensalmente pelos moradores.

— Os recursos da Cosip dos nossos cidadãos serão utilizados para pagar o financiamento e para custear o transporte público tarifa zero — afirma Marten.

Com a conclusão da primeira etapa — a edificação da usina —, o passo seguinte será a aquisição de vans elétricas por empresas privadas que operam o transporte público local. Conforme o prefeito, as vans seriam mais eficientes para a realidade do município do que os ônibus tradicionais.

— Diminuindo o tamanho do equipamento que vai fazer a operação, nós vamos diminuir os custos operacionais e criar as condições para fazer o financiamento do transporte coletivo tarifa zero — explica.

O número exato de veículos necessários ainda não foi fechado, mas a estimativa do prefeito é de que sejam utilizadas de seis a dez vans. A população do município é de aproximadamente 42 mil pessoas e a meta é atingir a eletrificação completa do sistema.

Segundo Marten, a proposta foca em dois objetivos principais: auxiliar na descarbonização e reduzir o custo de vida dos moradores. Ele aponta, ainda, que o modelo atual de transporte coletivo vem perdendo sustentabilidade com o avanço dos aplicativos de mobilidade, o que afasta o interesse das concessionárias.

— As empresas que operam o nosso transporte coletivo na área urbana e na área rural querem abandonar os contratos porque não têm o número de passageiros suficientes para viabilizar as linhas — contextualiza o prefeito.



