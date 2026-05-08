Santa Vitória do Palmar avalia decreto de situação de emergência após temporal

Até o momento, foram registradas mais de 30 ocorrências relacionadas a alagamentos em residências. Claudiomiro Cabral / Arquivo Pessoal

Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, deve decretar situação de emergência em razão do temporal que atingiu o município na quinta-feira (7). O município acumulou mais de 87,8 milímetros de chuva até a manhã desta sexta-feira (8). O registro é o segundo maior volume de precipitação do Rio Grande do Sul em 24 horas.

Diante dos danos provocados pelo temporal, o município iniciou a elaboração de um decreto de situação de emergência. O processo envolve a coleta de laudos técnicos de setores como agricultura, assistência social e demais áreas afetadas.

— A nossa intenção é decretar a situação de emergência. Precisamos de diversos laudos, como da Emater, de gasto em social. A partir de hoje já começa a elaboração — afirma Daniel Cava, responsável pela Defesa Civil do município.

Segundo a Defesa Civil, a chuva começou por volta das 13h de quinta-feira (7). Somente nas duas primeiras horas do temporal, o acumulado chegou a cerca de 80 milímetros. Após o pico inicial, a precipitação permaneceu constante ao longo do dia e seguiu durante a madrugada.

— O mais desafiador e o maior problema foi a quantidade de chuva em um pequeno espaço de tempo. No momento da chuva, algumas vias ficaram obstruídas — explica.

Até o momento, foram registradas mais de 30 ocorrências relacionadas a alagamentos em residências. Não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades para acessar suas casas, mas conseguiram retornar ao longo do dia. Também não foram registradas quedas de árvores ou postes de energia elétrica.

A principal preocupação no momento é a situação das lavouras do município, que está na fase final da safra do arroz e da soja.

— Estamos avaliando também a questão da situação da zona rural. Nosso município é muito grande e vamos ver os possíveis danos causados — diz Cava.

A Defesa Civil Regional de Pelotas está em deslocamento para o município para auxiliar no levantamento dos danos causados pela chuva.

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Alerta para o vento

Neste momento, as equipes da Defesa Civil estão preparadas para a previsão de rajadas de vento para o município. Segundo o monitoramento do órgão, esperam-se rajadas de até 70 km/h.

— Temos alertas de rajadas de vento muito fortes. Neste momento há um vento bastante forte no município. Já temos nossos controles meteorológicos rajadas acima de 70 km/h — explica Cava.