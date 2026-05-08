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Santa Vitória do Palmar avalia decreto de situação de emergência após temporal

Município acumulou mais de 87,8 milímetros de chuva em 24 horas; principal preocupação no momento é a situação das lavouras 

Gabriel Veríssimo

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