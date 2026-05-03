Saiba como funcionará a Casa da Igualdade Racial de Pelotas

Local começa a receber o público para atendimentos multidisciplinares nesta segunda-feira. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

A partir desta segunda-feira (4), Pelotas coloca em prática uma iniciativa pioneira no Rio Grande do Sul com o início dos atendimentos na Casa da Igualdade Racial. Iniciativa foi inaugurada na última quinta-feira (30) pela ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros.

Localizada em um casarão na Rua Tiradentes, entre Marechal Deodoro e General Osório no Centro, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, servindo como o principal braço do Ministério da Igualdade Racial no Estado para o enfrentamento direto ao racismo e o acolhimento especializado de vítimas de preconceito.

Diferente de uma repartição administrativa comum, o espaço foi concebido para oferecer um suporte humanizado e técnico por meio de uma equipe multidisciplinar.

Quem procurar a unidade terá acesso a profissionais das áreas de psicologia, assistência social e direito, que atuarão de forma integrada para orientar desde os trâmites jurídicos em casos de crimes raciais até o suporte emocional necessário para superar episódios de violência.

Espaço foi concebido para oferecer um suporte humanizado e técnico por meio de uma equipe multidisciplinar. Igor Islabão / Agência RBS

A operacionalização da estrutura é fruto de um modelo de cooperação onde a prefeitura de Pelotas assume a gestão e a manutenção do prédio físico, enquanto o governo federal assegura a contratação dos especialistas.

O secretário municipal da Igualdade Racial, Júlio Domingues, destaca que o equipamento preenche uma lacuna histórica na rede de proteção regional, transformando a luta de movimentos sociais em uma política pública permanente.

Além do acolhimento imediato, o projeto prevê que o casarão seja um polo de atividades formativas, com a realização periódica de oficinas e rodas de conversa voltadas ao empoderamento da população negra e à educação antirracista de toda a comunidade.

A escolha do município para sediar a terceira unidade do país — as outras estão no Rio de Janeiro e em Fortaleza — deveu-se à adesão de Pelotas ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e ao programa Mais Igualdade.

Com o início oficial das atividades na manhã desta segunda, a Casa passa a ser o endereço de referência para quem busca não apenas justiça, mas a efetiva garantia de direitos fundamentais em toda a região sul do Estado.



