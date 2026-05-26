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Rio Grande inicia arrecadação de roupas e cobertores para o inverno

Mobilização foca na coleta de vestuário masculino e peças infantis; estimativa da organização é superar as 11 mil doações registradas no ano passado

Joanna Manhago

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