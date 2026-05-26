Rio Grande inicia arrecadação de roupas e cobertores para o inverno

Iniciativa busca arrecadar roupas, calçados e cobertas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Assessoria de Comunicação / Divulgação

A prefeitura de Rio Grande lançou, na manhã desta terça-feira, 26, a Campanha do Agasalho 2026. A iniciativa busca arrecadar roupas, calçados e cobertas para famílias em situação de vulnerabilidade social durante os meses de frio.

Neste ano, a prioridade será a coleta de vestuário masculino, peças infantis — especialmente para crianças de até cinco anos — e cobertores.

Conforme o balanço apresentado pelo Executivo, a mobilização recolheu cerca de 11 mil itens no ano passado. Desse total, 8,5 mil peças de roupa e mil cobertas foram distribuídas diretamente para a comunidade, enquanto outras 1,7 mil permaneceram em um estoque solidário para atendimentos emergenciais.

A estimativa da organização é superar o volume arrecadado anteriormente, diante da previsão de temperaturas mais baixas e do consequente aumento da demanda por amparo na cidade.

Prefeita Darlene Pereira afirmou que pretende debater novas políticas de acolhimento. Joanna Manhago/Grupo RBS

Preocupação com pessoas em situação de rua

Durante o ato de abertura, a administração municipal destacou a preocupação com o crescimento da população em situação de rua.

A prefeita, Darlene Pereira, afirmou que pretende debater novas políticas de acolhimento ao longo dos meses de frio.

— Essas pessoas que estão na rua (...) em outras cidades, pessoas morrem de frio na rua. Então, que a gente possa trabalhar coletivamente nisso e buscar saídas mais permanentes — destacou a prefeita.

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O município também prepara um seminário para o mês de junho com a presença de entidades sociais, lideranças religiosas e voluntários que atuam diariamente no atendimento a esse público vulnerável.

— Não é o município sozinho que vai resolver isso. São as comunidades, as igrejas, os voluntários e as pessoas que fazem esse trabalho diariamente — ponderou a chefe do Executivo.

Além do recebimento dos donativos, o cronograma prevê ações itinerantes de distribuição em bairros periféricos e atendimento focado nos cidadãos que utilizam as calçadas como pernoite ao longo do período de inverno.

Locais para doações

Loja do Afeto, no Praça Rio Grande Shopping, funcionará como um dos principais pontos de arrecadação. Joanna Manhago/Grupo RBS

Os moradores que desejam contribuir podem encontrar caixas coletoras na Secretaria do Cassino, na base da Secretaria de Município da Saúde, localizada na Avenida Rio Grande, e no Centro de Atendimento ao Turista.

O Praça Rio Grande Shopping abrigará a chamada Loja do Afeto, enquanto o Partage Shopping contará com o espaço Look Solidário.

Outros pontos de recebimento incluem a Unicesumar, o balcão do Procon, a Câmara de Vereadores, a Defesa Civil e as sedes das escolas conveniadas ao projeto.

