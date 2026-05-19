Rio Grande estuda implantação de eletropostos em áreas públicas

Expectativa é de que o projeto avance até 2027. Ulisses Castro / Agencia RBS

A prefeitura de Rio Grande estuda a implantação de eletropostos em áreas públicas do município para abastecimento de veículos elétricos. A proposta começou a ser debatida após uma reunião entre representantes da empresa Comel e a prefeitura.

A ideia em análise prevê a instalação de carregadores rápidos em pontos estratégicos da cidade, por meio de concessões públicas para empresas privadas. Entre os locais cogitados estão a região central, próxima ao prédio da prefeitura, e a Avenida Rio Grande, no Cassino.

Segundo a prefeita Darlene Pereira, o município ainda está na fase inicial de estudos, avaliando o formato jurídico e operacional do projeto.

— A gente quer trabalhar essa pauta das energias renováveis. Sabemos que os carros elétricos são o futuro e queremos criar possibilidades tanto para os rio-grandinos quanto para turistas que vêm para a cidade — afirmou.

De acordo com a prefeita, a tendência é que o município disponibilize espaços públicos e que a iniciativa privada fique responsável pela instalação, operação e manutenção dos equipamentos.

— O município concede a área pública e a empresa instala o eletroposto, operando o serviço mediante contrapartidas ao município — explicou.

A expectativa da prefeitura é concluir os estudos ainda neste ano e avançar para um processo de licitação ou chamamento público entre o final de 2026 e 2027.

Carregamento rápido e expansão da rede

A conversa surgiu por iniciativa da Comel, empresa que atua no setor de engenharia elétrica e possui parceria com a WEG para expansão da rede de carregamento no sul do Estado.

Segundo o diretor fundador da empresa, Edison Luiz Valentim Barros, a intenção é ampliar principalmente os chamados eletropostos rápidos e ultrarrápidos, capazes de recarregar veículos em cerca de 30 a 40 minutos.

— Hoje, a grande dúvida do usuário é se vai encontrar um ponto funcionando e disponível durante uma viagem. A ideia é justamente ampliar essa rede para dar segurança e incentivar o uso dos carros elétricos — afirmou.

A empresa já opera pontos de carregamento lento em hotéis e estabelecimentos privados da região e agora pretende investir em estações de maior potência em áreas urbanas e rodovias.

Conforme Barros, uma estação rápida de aproximadamente 60 kW exige investimento inicial na faixa de R$ 100 mil. Equipamentos mais potentes, acima de 80 kW, podem ultrapassar R$ 150 mil, sem contar adaptações na rede elétrica.

— Estamos falando de equipamentos de alta potência. É uma estrutura que exige subestação, adequação elétrica e manutenção permanente — destacou.

Cidade pode entrar em rota nacional de eletromobilidade

Além do abastecimento local, a proposta busca inserir Rio Grande em aplicativos nacionais de localização de carregadores para veículos elétricos.

Segundo a Comel, os equipamentos podem ser integrados ao aplicativo TupiMobi, utilizado por montadoras como BYD e GWM, permitindo ao motorista localizar eletropostos, verificar disponibilidade e até reservar horários de carregamento.

Para a prefeitura, o projeto também pode funcionar como atrativo turístico e reforçar ações ligadas à sustentabilidade.