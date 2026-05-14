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Retiradas de área de risco, 55 famílias aguardam entrega de casas em Rio Grande

Moradores deixaram região às margens do Arroio das Cabeças por decisão judicial; entrega das moradias está prevista para o fim do ano

Thaina Martins

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Laura Cosme

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