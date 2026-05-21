Ressaca forte surpreende e invade avenidas na Praia do Cassino

A combinação de ventos fortes e maré alta provocou o avanço da água do mar sobre diversas ruas da Praia do Cassino, em Rio Grande, entre a noite de quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta-feira (21). O fenômeno meteorológico atingiu praticamente toda a extensão urbana do balneário, gerando imagens impressionantes desde a região do ABC 9 até o bairro Querência.

O auge da ressaca ocorreu por volta das 22h de quarta-feira, momento em que o mar alcançou os acessos principais da orla e correu em direção às vias residenciais e comerciais próximas à praia. Na região central do Cassino, no entorno da Avenida Rio Grande, a força da maré fez com que a água ultrapassasse o cordão de dunas pelos acessos de veículos e chegasse a avançar cerca de duas quadras continente adentro.

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Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, o cenário foi provocado por um comportamento climático típico do período de transição climática na costa gaúcha.

— Foi uma forte ressaca onde os ventos acentuaram a subida da maré. É um evento comum nesta época e estação do ano. Não é periódico, mas acontece quando há ressaca acompanhada de ventos fortes — afirma Satt.

Monitoramento e impacto nas estruturas

Apesar do susto provocado pelo volume de água nas vias públicas, o município não contabilizou danos estruturais graves em propriedades privadas. O monitoramento feito pelas equipes de Defesa Civil e fiscalização apontou que o impacto ficou restrito ao leito das ruas, sem afetar a segurança direta da população local.

— A água chegou às vias, mas não invadiu nenhuma residência. Monitoramos toda a noite e não tivemos nenhuma ocorrência — garante o secretário.

As primeiras horas da manhã desta quinta-feira ainda registravam pontos isolados de acúmulo de água salgada . Divulgação/SMC

Trabalho de limpeza e liberação dos acessos

As primeiras horas da manhã desta quinta-feira ainda registravam pontos isolados de acúmulo de água salgada em áreas rebaixadas próximas à orla, com maior concentração na região da Rua do Gelo e da Avenida Beira-Mar. Diante disso, operários e máquinas da prefeitura iniciaram uma força-tarefa voltada à revisão emergencial dos canais de drenagem e ao recolhimento dos resíduos trazidos pelo oceano.

— Os acessos à praia estão liberados e os canais drenantes estão abertos. Agora é deixar a água baixar e fazer a limpeza da areia e do barro que ficaram acumulados — explica o secretário do Cassino.

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De acordo com o boletim do Executivo municipal, a tendência ao longo do dia era de estabilização climática. Com o recuo gradual dos ventos quadrante sul, a expectativa das autoridades locais era de que o mar retornasse ao seu leito normal de forma definitiva até o encerramento do turno da manhã.



