Reforma do telhado de escola atingida por tornado começa em Pelotas

Intervenção prevê a substituição total da cobertura. Volmer Perez / Secom / Prefeitura de Pelotas

A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Bernardo de Souza, em Pelotas, iniciou a reforma do telhado nesta segunda-feira (11), após os danos provocados pelo tornado de fevereiro, que atingiu a estrutura e causou destelhamento e infiltrações.

A intervenção prevê a substituição total da cobertura, com a retirada do telhado antigo e instalação de um novo sistema com telhas metálicas termoacústicas, projetadas para aumentar a resistência da edificação e melhorar o conforto térmico.

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Além da troca da cobertura principal, o projeto inclui reparos em calhas, rufos, rincões e condutores verticais, além de correções em áreas internas atingidas pela entrada de água após o evento climático.

A escola foi uma das unidades afetadas pelo tornado que atingiu o município em fevereiro, o que levou à suspensão das atividades presenciais. Desde então, os estudantes foram remanejados para outras escolas da rede municipal e instituições conveniadas.

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A Bernardo de Souza atende 324 crianças de zero a cinco anos, em turmas de turno integral e parcial. A previsão é de que a unidade volte a funcionar no segundo semestre, após a conclusão da obra.



