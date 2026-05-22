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Inquérito parlamentar
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"Quem votar contra o Joca estará votando a favor de um sistema que matou uma criança": CPI conclui investigação sobre morte de menino em UPA de Rio Grande

Comissão composta por 13 vereadores apura possíveis falhas no atendimento e votação do relatório final será nesta sexta-feira

Laura Cosme

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