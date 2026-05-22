"Quem votar contra o Joca estará votando a favor de um sistema que matou uma criança": CPI conclui investigação sobre morte de menino em UPA de Rio Grande

A sessão, prevista para às 13h30min, marcará a conclusão dos trabalhos iniciados após a morte do menino, ocorrida em 27 de maio de 2025. Izabel Smich / Arquivo Pessoal

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a morte de Joaquim Klinger, de nove anos, deve votar, nesta sexta-feira (22), o relatório final da investigação sobre o caso ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cassino, em Rio Grande. A sessão, prevista para às 13h30min, marcará a conclusão dos trabalhos iniciados após a morte do menino, registrada em 27 de maio de 2025.

O documento aponta que os protocolos da própria Secretaria Municipal de Saúde para casos de asma grave e insuficiência respiratória não foram seguidos adequadamente, destacando demora na intubação da criança mesmo diante de sinais de agravamento clínico e pedidos insistentes da equipe de enfermagem e dos pais.

A CPI também considerou inadequado o uso de Haldol e a tentativa de administração de clonazepam durante o atendimento, afirmando que os medicamentos não estavam previstos no protocolo para asma grave e poderiam agravar o quadro respiratório.

Segundo a comissão, há elementos que podem indicar, em tese, homicídio culposo grave ou até dolo eventual por omissão dos médicos envolvidos, além de responsabilidade administrativa da Secretaria Municipal de Saúde

A expectativa é de uma votação apertada entre os 13 vereadores que integram a comissão. Segundo a relatora da CPI, a vereadora Laurinha (MDB), o relatório reúne os documentos, depoimentos e conclusões obtidas ao longo das oitivas.

— [Nesta sexta] será lido o relatório de todos os trabalhos da CPI, as conclusões que nós chegamos depois de ouvir os envolvidos e estudar os documentos. A CPI é composta por 13 vereadores e ficou bem dividida entre governo e oposição. Então cada voto é determinante para aprovação do parecer — afirma.

Nesta última etapa, participam da votação os vereadores Júlio Lamim (União), Professora Denise (PT), Gaúcho dos Bairros (PP), Rogério Gomes (Cidadania), Nilton Machado (Republicanos), Lary Mendes (Cidadania), Flávio Maciel (PL), Fábio Domingues (PSD), Luka (PSDB), Juquinha (PSB), Giovani Morales (PRD), Glauber Pedroso (PT) e Laurinha (MDB).

Ainda segundo a relatora, ao longo da investigação foram ouvidos servidores da saúde, enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos, representantes da Furg e secretários municipais. Apenas dois médicos não prestaram depoimento.

— Só não foram ouvidos os dois médicos que mandaram documento informando que não iam comparecer e que, caso fossem, permaneceriam em silêncio — relata Laurinha.

"Quem votar contra o Joca estará votando a favor de um sistema que matou uma criança"

Às vésperas da votação, a mãe de Joaquim, Izabel Simch, afirma que a sessão representa mais do que uma decisão política.

— Amanhã cada vereador vai mostrar à cidade se escolheu a verdade ou a conveniência. Se escolheu proteger famílias ou proteger interesses políticos. Se escolheu ter coragem ou se vender por cargos, benefícios e acordos — declara.

Para Izabel, a condução da sindicância administrativa instaurada pela prefeitura após a morte do filho apresenta falhas graves e afirmou que a CPI expôs os bastidores do atendimento prestado ao menino.

— Foram descortinadas falhas assustadoras. Omissões. Contradições. Documentos. Depoimentos. Laudos. Quem votar contra o Joca estará votando a favor da continuidade de um sistema que matou uma criança. Quem votar contra o Joca estará dizendo para toda mãe da nossa cidade que isso pode acontecer de novo — comenta.

Histórico da CPI

Os trabalhos da CPI tiveram início após a repercussão da morte de Joaquim Klinger, ocorrida na madrugada de 27 de maio de 2025, na UPA do Cassino. A comissão passou a investigar possíveis falhas no atendimento médico e na condução administrativa do caso.

No dia 26 de fevereiro, os pais do menino, Izabel Simch e Marcelo Klinger, prestaram depoimento à comissão. Ambos foram questionados com base no relatório da sindicância administrativa concluída pela prefeitura.

Durante a oitiva, Marcelo afirmou que o filho chegou consciente à unidade, caminhando, mas teve piora após a administração da primeira medicação. O pai do menino também afirmou ter sugerido a intubação ainda durante a madrugada e criticou a demora no procedimento.

Ainda durante o depoimento, a mãe do menino afirmou que enfermeiras alertavam reiteradamente sobre a necessidade de intubação, enquanto o quadro clínico de Joaquim que se agravava.

A sindicância administrativa aberta pela prefeitura foi arquivada em novembro de 2025. O relatório concluiu que o medicamento aplicado seguiu o protocolo vigente e apontou inexistência de infração disciplinar.

Paralelamente à CPI, o caso segue sendo investigado pelo Ministério Público, que ainda não apresentou a denúncia ao judiciário.

Relembre o caso

O atestado de óbito aponta que Joaquim morreu em decorrência de insuficiência respiratória e crise asmática. No dia anterior, ele havia sido atendido em um pronto atendimento particular, onde recebeu diagnóstico de laringite aguda.

Conforme o prontuário médico, o menino deu entrada na UPA do Cassino por volta das 3h10min, apresentando sinais de crise asmática e possível complicação por H1N1.

Às 5h, segundo registros de enfermagem, foi sugerida pela primeira vez a realização de intubação. O procedimento, no entanto, não foi feito naquele momento.

Com a piora clínica, a equipe voltou a alertar para risco de parada cardiorrespiratória. Cerca de 25 minutos depois, Joaquim sofreu parada cardíaca. O médico tentou a intubação, sem sucesso. Após manobras de reanimação, a morte foi confirmada às 7h15min.



