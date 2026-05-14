Geral

Memória urbana
Notícia

Quem dá nome às ruas de Pelotas? Projeto de estudantes resgata história da cidade

Alunos do SESI Eraldo Giacobbe pesquisam personagens que batizam vias e desenvolvem mapa interativo com conteúdos históricos

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS