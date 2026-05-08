Queda de guindaste destrói salão de escola infantil em Rio Grande; ninguém ficou ferido 

Equipamento atingiu salão de escola pelos fundos. Thaina Martins / Agencia RBS

Um guindaste caiu nos fundos da escola de educação infantil Espaço Kids Crescer, no bairro Junção, em Rio Grande, na manhã desta sexta-feira (8). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O equipamento pertence a uma empresa terceirizada que prestava serviços a uma empresa de reciclagem instalada em outro terreno, aos fundos da escola. O impacto destruiu completamente um salão da instituição.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada pelo proprietário por volta das 10h50min. A escola privada atende cerca de 41 crianças nos turnos da manhã e da tarde.