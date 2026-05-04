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Projeto para Estrada da Barra prevê recuperação até o Pontal, no Laranjal

Com investimento de R$ 4,3 milhões, obra de 1,7 quilômetro reconstruirá trecho da orla impactado por cheias; edital de licitação está em fase final

Gabriel Veríssimo

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