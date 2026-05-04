Projeto para Estrada da Barra prevê recuperação até o Pontal, no Laranjal

Cronograma do projeto prevê prazo de quatro meses para a execução após a assinatura do contrato com a empresa vencedora. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A prefeitura de Pelotas trabalha na finalização do edital de licitação para a reconstrução da Estrada da Barra, projeto que promete ampliar a infraestrutura urbana junto à orla do Laranjal. A obra prevê intervenção em um trecho de 1,7 quilômetro, estendendo o acesso qualificado desde o Trapiche do Valverde até o Pontal — o ponto extremo da praia.

Atualmente, o documento tramita na Secretaria de Administração (SMA) e na Procuradoria-Geral do Município (PGM). Embora o recurso de R$ 4,3 milhões, liberado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), tenha sido anunciado em agosto de 2025, o Executivo ainda não definiu a data de abertura do certame.

Técnica e durabilidade

O projeto, elaborado por técnicos da Secretaria de Urbanismo (Seurb), foca na resiliência da via, que foi severamente impactada pelas cheias de maio de 2024. O novo pavimento será executado sobre uma camada de solo-cimento, método que mistura solo, cimento e água para criar um material de alta resistência. Essa técnica é fundamental para garantir a durabilidade da pista contra futuras variações climáticas e o excesso de umidade característico da região da lagoa.

Após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, o cronograma prevê que os trabalhos sejam executados em um prazo de quatro meses.

Demanda histórica

Recurso é disponibilizado pela Defesa Civil Nacional. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Além do ganho logístico para o turismo e para quem frequenta a orla, o investimento atende a uma reivindicação antiga da comunidade local. Atualmente, a região da Barra abriga cerca de 70 famílias, que dependem direta ou indiretamente da pesca artesanal. O novo acesso deve facilitar o escoamento da produção e o deslocamento dos moradores.

Segundo a administração municipal, o recurso federal é carimbado especificamente para a recuperação de estruturas danificadas por desastres naturais.



