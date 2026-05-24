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Projeto ensina estudantes do sul do Estado a identificar imagens falsas e conteúdos feitos por IA

Oficinas em escolas da rede pública trabalham pensamento crítico para ajudar adolescentes a reconhecer vídeos e fotos manipulados ou fora de contexto

Gabrielle Peres*

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