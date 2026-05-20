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Mobilização nacional
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Projeto de lei que muda regras nos portos motiva protesto de trabalhadores em Rio Grande

Manifestação pacífica em frente ao Tecon critica o PL 733/2025, que propõe flexibilizar a contratação de mão de obra e alterar as regras históricas do Trabalho Portuário Avulso (TPA)

Joanna Manhago

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