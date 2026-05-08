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Prefeitura de Santana do Livramento decreta situação de emergência após temporal causar estragos

Município registrou destelhamentos, bloqueios em vias, suspensão de aulas e danos em prédios públicos e residências

GZH Zona Sul

Gabriel Dias*

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Kathlyn Moreira

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