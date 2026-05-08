Prefeitura de Santana do Livramento decreta situação de emergência após temporal causar estragos

Houve destelhamento de casas, comércios e prédios públicos, incluindo a estação rodoviária. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

A prefeitura de Santana do Livramento decretou situação de emergência após o temporal que atingiu o município na quinta-feira (7). A medida foi oficializada por meio de decreto assinado pelo prefeito Evandro Gutebier Machado, diante dos danos causados por fortes ventos e chuva intensa.

Segundo a administração municipal, o temporal começou por volta das 7h e provocou estragos em diferentes pontos da cidade. Houve destelhamento de casas, comércios e prédios públicos, incluindo a estação rodoviária, além de bloqueios em ruas por queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

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Em determinados momentos, toda a cidade ficou sem luz. A turbina de um aerogerador no Parque Eólico Cerro Chato chegou a ser derrubada.

A Defesa Civil municipal informou, ainda na manhã de quinta, o registro de pelo menos 50 ocorrências relacionadas ao temporal. Ao menos 150 residências foram atingidas. Também houve suspensão das aulas na rede municipal devido aos danos e às dificuldades de deslocamento.

Com o decreto, a prefeitura fica autorizada a mobilizar todos os órgãos municipais para atuar no atendimento às famílias atingidas e na recuperação das áreas afetadas. O documento também permite contratação emergencial de serviços e aquisição de materiais sem necessidade de licitação, caso seja necessário agilizar ações de resposta. Além disso, o município poderá convocar voluntários para auxiliar nos trabalhos coordenados pela Defesa Civil.

O prefeito de Santana do Livramento afirmou que a principal preocupação agora é a previsão de continuidade da chuva nas próximas horas.

— Está chovendo muito torrencialmente aqui em Santana do Livramento e a nossa preocupação é que marca mais chuva ainda. A nossa situação está bastante ruim. Estamos vivendo uma situação de emergência, mas, dentro do possível, estamos atendendo todo mundo — disse.

A chuva parou por volta das 22h de quinta-feira e a temperatura teve queda expressiva. Equipes buscam doações de agasalhos para famílias que tiveram as residências alagadas. Mais de 200 marmitas foram entregues durante a noite e mais refeições serão distribuídas ao longo do dia.

A situação de emergência vale por 120 dias e abrange toda a área urbana e rural de Santana do Livramento. De acordo com a prefeitura, a medida busca agilizar a recuperação da infraestrutura da cidade e ampliar o suporte às famílias afetadas pelo temporal.