Prefeitura de Rio Grande abre seleção para cursos profissionalizantes gratuitos com 145 vagas

Capacitações serão oferecidas em parceria com Senai e Sest/Senat e priorizam pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A prefeitura de Rio Grande lançou nesta semana o edital de um novo processo seletivo para cursos profissionalizantes gratuitos voltados à qualificação de trabalhadores.

Ao todo, serão oferecidas 145 vagas em diferentes áreas, com aulas ministradas pelo Senai e pelo Sest/Senat.

As inscrições estarão abertas entre 1º e 7 de junho e deverão ser feitas pelo site da prefeitura.

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A seleção será direcionada prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou subocupadas. Conforme o edital, haverá prioridade para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e reserva de 50% das vagas para mulheres dentro de cada grupo de classificação.

Entre os cursos oferecidos estão Manutenção Predial, Pilotagem e Legislação para Voo com Drones, Soldagem MIG/MAG, Caldeireiro, Operador de Empilhadeira e Formação Auxiliar de Mecânica a Diesel.

As cargas horárias variam entre 40 e 180 horas, conforme a formação escolhida. Algumas capacitações exigem escolaridade mínima, como ensino fundamental completo ou matrícula a partir do 5º ou 6º ano.

Entre as formações com maior número de vagas está o curso de Operador de Empilhadeira, com duas turmas e 40 vagas no total. Já o curso de Pilotagem e Legislação para Voo com Drones terá uma turma com 15 vagas.

O resultado final da seleção será divulgado em 17 de junho no site oficial do município e também no mural da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar.

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula entre 18 e 25 de junho, mediante apresentação da documentação original.

O início das aulas ainda não foi definido e depende da conclusão do processo seletivo.



