População em situação de rua cresce 63% em Rio Grande desde 2022 e amplia desafio social

Segundo a Secretaria de Assistência Social, os dados contabilizam apenas pessoas cadastradas no Cadastro Único, o que significa que a quantidade real pode ser ainda maior. Divulgação / Adra Rio Grande

Praças, marquises e calçadas da região central de Rio Grande têm se tornado abrigo permanente para um número cada vez maior de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Dados da Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social (SMCAS) apontam que a população em situação de rua cadastrada no município cresceu cerca de 63,4% desde 2022.

Segundo levantamento com base nas informações do Cadastro Único, Rio Grande passou de 213 pessoas cadastradas em 2022 para 348 em maio deste ano — um aumento de 135 pessoas vivendo nas ruas da cidade.

Os números mostram crescimento contínuo nos últimos anos. Em 2023, o município registrou 316 pessoas em situação de rua. Já em 2024, o total começou em 319 registros, teve pequenas oscilações ao longo do ano e encerrou dezembro com 329 pessoas cadastradas.

Em 2025, o aumento continuou: janeiro iniciou com 333 pessoas, o número chegou a 345 em julho e alcançou 348 no levantamento mais recente.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, os dados contabilizam apenas pessoas cadastradas no Cadastro Único, o que significa que a quantidade real pode ser ainda maior, já que parte dessa população não acessa regularmente os serviços públicos ou não possui documentação atualizada.

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— Muitas pessoas em situação de rua não possuem documentos, perderam vínculos familiares ou não conseguem manter acompanhamento contínuo nos serviços públicos. Por isso, o número real pode ser ainda maior do que o registrado oficialmente. Nosso trabalho é justamente tentar aproximar essas pessoas da rede de atendimento — afirma a secretária de Município da Cidadania e Assistência Social, Dianelisa Peres.

Conforme profissionais da assistência social e voluntários que atuam diretamente nas ruas, o crescimento observado nos últimos anos está ligado a uma combinação de fatores agravados no período pós-pandemia, como desemprego, rompimento de vínculos familiares, dependência química, dificuldades de saúde mental e aumento da vulnerabilidade social.

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A região central da cidade concentra atualmente a maior parte da população em situação de rua, principalmente pela possibilidade de obtenção de renda informal e pela oferta de alimentação.

Rede pública tenta ampliar atendimento

Atualmente, Rio Grande conta com uma estrutura formada por serviços de assistência social, saúde e acolhimento voltados à população em situação de rua.

Entre os principais equipamentos está o Centro POP, localizado na Avenida Portugal, que funciona como referência especializada para atendimento durante o dia. No local, os usuários recebem acompanhamento social, orientação, encaminhamento para emissão de documentos, acesso a benefícios sociais e direcionamento para serviços de saúde e assistência.

O espaço também oferece atividades de convivência e suporte técnico para acompanhamento individualizado.

— O município trabalha com diferentes frentes de atendimento, desde a abordagem social até os serviços de acolhimento, alimentação e acompanhamento técnico. O objetivo é criar vínculos para que essas pessoas consigam acessar direitos básicos e tenham possibilidade de reconstruir suas trajetórias — afirma Dianelisa.

Outro ponto da rede é o Centro de Acolhimento Care, localizado na Rua Augusto Duprat, no bairro Cidade Nova.

O espaço funciona em parceria entre a prefeitura e a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), oferecendo acolhimento noturno, jantar, café da manhã, banho quente, roupas, camas com cobertores e itens de higiene pessoal.

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A coordenadora da Adra Núcleo Rio Grande, Ana Carolina, explica que o Care atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e busca oferecer mais do que assistência emergencial.

— Nosso trabalho não é apenas oferecer um lugar para dormir. A gente procura entender a realidade de cada pessoa, fazer encaminhamentos para saúde, assistência social, recuperação de documentos e até reinserção no mercado de trabalho. Muitas vezes são pessoas que perderam vínculos familiares e chegam aqui sem nenhuma referência de apoio — afirma.

Segundo ela, o acolhimento noturno funciona como uma porta de entrada para outros serviços públicos.

— Os moradores chegam no fim da tarde, recebem alimentação, banho quente, roupas quando necessário e têm um local seguro para dormir. Pela manhã, recebem café da manhã e seguem para outros atendimentos, como Centro POP, consultas médicas e encaminhamentos sociais. Existe uma rede que tenta acompanhar essas pessoas, embora muitas tenham dificuldade de manter vínculo contínuo com os serviços — destaca Ana Carolina.

Conforme a prefeitura, a maior parte da população em situação de rua em Rio Grande é formada por homens, muitos enfrentando problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas ou transtornos de saúde mental.

— A gente percebe que muitos carregam histórias de rompimento familiar, dependência química, desemprego e até desilusão amorosa. Em muitos casos, a rua acaba sendo consequência de vários fatores acumulados ao longo da vida. Nosso espaço é apenas de acolhimento noturno, mas existe todo um trabalho para tentar reconstruir vínculos e criar possibilidades de saída das ruas — relata Ana Carolina.

No local, também são ofertados cursos profissionalizantes, com cerca de 20 vagas por mês. Os temas são sugeridos pelos próprios assistidos. O abrigo ainda recebe grupos de apoio que promovem palestras, terapias em grupo e atividades de convivência.

Além do Care e do Centro POP, o município conta com o Restaurante Popular, que atende cerca de 160 pessoas por dia. Dessas, 60 vagas são destinadas exclusivamente à população em situação de rua.

— Muitas pessoas que passam pelo Care também utilizam o Restaurante Popular durante o dia. Para quem está em situação de rua, garantir alimentação diária é uma das principais dificuldades, então esse serviço acaba sendo fundamental dentro da rede de apoio — afirma Ana Carolina.

Na área da saúde, o Consultório na Rua atua diretamente nos espaços públicos, oferecendo atendimento médico, psicológico e social, além de encaminhamentos para outros serviços da rede municipal.

Durante períodos de frio intenso, equipes da Saúde, Defesa Civil, Assistência Social e voluntários realizam ações de abordagem social na região central, com distribuição de roupas, cobertores e alimentação.

— Levamos para as ruas o monitoramento da realidade e disponibilizamos orientação e atendimento especial. As ações acontecem quinzenalmente e visam especificamente compreender a realidade, assistir a população que exposta aos frios extremos e orientar sobre a política do município — comenta Thais Saggiomo, secretária adjunta de Relações Institucionais e Comunitárias.

Apesar da estrutura disponível, profissionais da área apontam que muitos moradores em situação de rua circulam entre diferentes pontos da cidade e nem sempre conseguem manter vínculo permanente com os serviços públicos, o que dificulta o acompanhamento social e a construção de alternativas para saída das ruas.

— A assistência social sozinha não resolve todas as demandas. Por isso, existe um trabalho conjunto com a saúde, Defesa Civil e instituições parceiras para garantir acolhimento, alimentação, atendimento médico e acompanhamento social — destaca Dianelisa Peres.

Projeto voluntário atua há quase 10 anos com ajuda

Criado em junho de 2016 por um grupo de amigos, o projeto Anjos da Noite se tornou uma das principais iniciativas voluntárias de apoio à população em situação de rua em Rio Grande e no Cassino. Em julho, o grupo completa 10 anos de atuação.

Segundo o presidente e fundador do projeto, Giovanni Gomes da Silva, a iniciativa começou com ações solidárias entre colegas de trabalho.

— A ideia surgiu de quatro amigos que trabalhavam na mesma empresa e queriam fazer algo a mais pelo próximo. Começamos com cerca de 20 jantas e, aos poucos, o projeto foi crescendo conforme as pessoas começaram a apoiar — relembra.

Atualmente, o grupo conta com 18 voluntários que atuam em diferentes frentes, desde a preparação das refeições até a arrecadação de doações e distribuição dos alimentos nas ruas.

As refeições são preparadas semanalmente na sede da Adra. A distribuição ocorre no abrigo e em pontos das regiões central e Cidade Nova, locais onde há maior concentração de moradores em situação de rua.

Conforme Giovanni, o crescimento da demanda acompanhou o aumento da vulnerabilidade social observado nos últimos anos.

— Hoje produzimos cerca de 150 marmitas por semana e praticamente tudo é feito por meio de doações. Temos apoio do Banco de Alimentos, do Mesa Brasil e também de muitas pessoas da comunidade que acompanham nosso trabalho pelas redes sociais — afirma.

Além das refeições, os voluntários também distribuem roupas, cobertores e itens básicos. O projeto atua em parceria com outras iniciativas sociais da cidade, como o Projeto Esperança Viva, a Rede Rio Grande Sem Fome e o coletivo Voluntários do Amor Rio Grande.

Segundo Giovanni, o trabalho depende diretamente do apoio da comunidade.

— Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Toda ajuda faz diferença, seja com alimento, roupa, cobertor ou até participando das entregas — finaliza.



