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População em situação de rua cresce 63% em Rio Grande desde 2022 e amplia desafio social

Levantamento da prefeitura aponta 348 pessoas cadastradas vivendo nas vias urbanas de Rio Grande; rede pública e voluntários buscam ampliar acolhimento

Laura Cosme

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