Polícia desarticula esquema de abigeato que alimentava jacarés com restos de bovinos em Rio Grande

Ação realizada no sábado prendeu um homem em flagrante. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil desarticulou um esquema dedicado ao furto, à receptação e ao abate clandestino de bovinos na localidade da Palma, em Rio Grande, no sul do Estado, em que restos dos animais eram descartados no banhado para alimentar jacarés e porcos criados no local.

A ação, conduzida pela 9ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (9ª Decrab/Região Sul) e realizada no sábado (9), levou à prisão em flagrante de um homem.

A operação teve início após os agentes receberem informações sobre o desaparecimento de um lote de animais na região.

Durante as diligências, policiais entraram em uma área de banhado e avistaram um suspeito saindo do local. Ao notar a presença da equipe, ele conseguiu escapar e se refugiou em uma área de mata nativa.

— A gente cumpriu ordem judicial, mandado de busca, pegamos sangue, barco sujo de sangue, restos de animais, mas nunca conseguíamos comprovar de quem eram os animais, porque ele jogava os couros e os restos para os jacarés e para os porcos — explica o policial Leonardo Garcia, que atuou no caso.

O prejuízo estimado nos últimos oito dias chega a R$ 80 mil. Os bovinos furtados eram da raça Devon.

Segundo a Polícia Civil, o homem já foi identificado, e o pedido de prisão preventiva deve ser encaminhado ao Judiciário nos próximos dias. Ainda no local, outro suspeito foi preso em flagrante pelo crime de receptação de animal bovino.

Descarte dos abates ilegais

As investigações apontaram que o grupo utilizava um método específico para ocultar provas dos abates ilegais. Restos de animais carneados e bovinos que não eram aproveitados eram descartados no banhado para servir de alimento a jacarés que vivem na área. Parte dos resíduos também era consumida por porcos criados no local.

Durante a ação policial, os agentes flagraram suínos se alimentando de partes de bovinos recém-abatidos. Um boi ainda vivo foi encontrado amarrado nas proximidades. O animal foi identificado e devolvido ao proprietário, que já havia registrado o furto de 12 bovinos nas últimas semanas.