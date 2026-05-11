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Crime rural
Notícia

Polícia desarticula esquema de abigeato que alimentava jacarés com restos de bovinos em Rio Grande

Operação levou à prisão em flagrante de um homem; restos de bovinos abatidos eram descartados no banhado

Madu Brito

Laura Cosme

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