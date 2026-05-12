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Prevenção a enchentes
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Plano de R$ 80 milhões prevê elevar diques e reforçar proteção contra cheias em Pelotas

Projetos passam por aprovação de recursos por parte do governo do Estado; não existe previsão para início das obras

Gabriel Veríssimo

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