Plano de R$ 80 milhões prevê elevar diques e reforçar proteção contra cheias em Pelotas

O nome faz referência à meta de elevar todos os sistemas de proteção contra cheias para a cota de quatro metros. Michel Corvello / Prefeitura de Pelotas

Apresentado no fim de abril, o plano Pelotas 4M reúne um conjunto de obras e projetos voltados à ampliação da proteção de Pelotas contra novas enchentes. A proposta prevê elevar todos os sistemas de contenção de cheias do município — os diques — para a cota de quatro metros, além de modernizar casas de bombas e ampliar a capacidade de drenagem.

O nome faz referência justamente à meta de elevar as estruturas para quatro metros. A definição foi adotada após as enchentes de maio de 2024, quando o nível da água chegou a 3,15 metros em alguns pontos da cidade.

Neste momento, os projetos encaminhados ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) aguardam aprovação de recursos. Ainda não há prazo para início das obras.

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Segundo o prefeito Fernando Marroni, o investimento total previsto é de aproximadamente R$ 80 milhões.

— O projeto completo deve chegar a R$ 80 milhões. Para viabilizá-lo, existe a necessidade de termos os recursos do Funrigs. Mesmo que se aprove hoje, é impossível que até o final do ano comecem as obras — afirma.

Parte das intervenções envolve a modernização de estruturas já existentes, como o dique da Estrada do Engenho, além da substituição de bombas e aumento da capacidade de escoamento.

De acordo com Marroni, muitos equipamentos das casas de bombas ainda operam com tecnologia antiga.

— Precisamos melhorar essas casas de bombas, tornar o sistema mais eficiente, com maior capacidade e volume de escoamento — diz.

Laranjal concentra principal investimento

O trecho considerado mais crítico dentro do plano é o Laranjal, onde está prevista a reconstrução do dique do Valverde, com investimento estimado em R$ 30,5 milhões.

A estrutura terá a função de conter o avanço da água do Canal São Gonçalo em direção às áreas residenciais e turísticas da praia. Durante a enchente de 2024, o dique sofreu rompimentos e a casa de bombas local ficou submersa.

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— No Laranjal, temos o famoso dique do Valverde, que seria capaz de isolar o Laranjal do Canal São Gonçalo, onde se verificam as maiores cheias. Como na praia não há o que se fazer, não tem como botar um dique sobre a areia, a orientação técnica foi de que emergencialmente teremos que subir as dunas da praia — explica Marroni.

Além da reconstrução do dique na cota de quatro metros, o projeto prevê integração com novo sistema de bombeamento e obras de macrodrenagem.

Barragem Santa Bárbara preocupa moradores do Fragata

Outra intervenção prevista no Pelotas 4M envolve a Barragem Santa Bárbara, apontada como uma das principais preocupações para moradores do bairro Fragata.

Diferentemente das regiões afetadas pela Lagoa dos Patos, o Fragata sofre influência do volume de água que chega de municípios como Canguçu e Morro Redondo, por meio do Arroio Santa Bárbara.

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Hoje, a barragem não conta com sistema de comportas capaz de regular preventivamente o nível da água. A proposta prevê reconstruir a comporta de fundo da estrutura.

— Na barragem do Santa Bárbara não há sistema de comporta. A água passa por cima do vertedouro quando a vazão é maior que a capacidade do lago. Essa comporta de fundo seria um extravasador para a barragem, permitindo diminuir a cota para enfrentar chuvas exageradas — afirma o prefeito.

Segundo o município, os recursos para essa intervenção já foram liberados, mas a primeira licitação terminou sem empresas interessadas. Um novo processo licitatório está em preparação.





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