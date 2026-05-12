PF investiga suspeita de desvio de verba da merenda em escolas da rede estadual em Bagé

Objetivo foi reunir novos elementos para esclarecer como os valores teriam sido utilizados. Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação para avançar nas investigações sobre possíveis irregularidades no uso de recursos destinados à alimentação de estudantes em escolas da rede estadual em Bagé, na região da Campanha.

A ação, realizada na segunda-feira (11), faz parte de um inquérito que apura o suposto desvio de verbas federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Conforme a PF, há indícios da prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica relacionados à aplicação desses recursos no município.

Em nota, a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) informou que "ainda não foi formalmente notificada sobre o teor integral da investigação mencionada e, por isso, não tem acesso aos elementos específicos que fundamentaram a diligência" (leia, abaixo, na íntegra).

Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão autorizado pela 1ª Vara Federal de Rio Grande. O objetivo foi reunir novos elementos para esclarecer como os valores destinados à merenda escolar teriam sido utilizados.

De acordo com a investigação, foram identificadas inconsistências entre os alimentos que teriam sido comprados com o dinheiro público e aqueles que, de fato, chegaram às escolas. As divergências aparecem em documentos oficiais, como notas fiscais e prestações de contas apresentadas aos órgãos de controle.

As apurações também apontam suspeitas de direcionamento em contratações, além de possíveis alterações em registros administrativos e falhas na execução das compras de alimentos destinadas às unidades de ensino.

O que diz a Seduc

"A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) informa que ainda não foi formalmente notificada sobre o teor integral da investigação mencionada e, por isso, não tem acesso aos elementos específicos que fundamentaram a diligência. A Seduc acompanha o caso e aguardará o acesso oficial às informações para apurar as responsabilidades em relação à denúncia."

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura de Bagé informa que a investigação divulgada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (11) não envolve o Município.