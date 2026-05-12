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PF investiga suspeita de desvio de verba da merenda em escolas da rede estadual em Bagé

Conforme a apuração, há indícios da prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica relacionados à aplicação desses recursos no município

Lívia Monteiro

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Madu Brito

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