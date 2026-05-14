Pesquisa ouve população para mapear problemas ambientais em Rio Grande; veja como participar

Denominado “Monitoramento Cidadão de Desafios Ambientais Urbanos”, projeto busca identificar situações como descarte inadequado de resíduos, alagamentos e poluição da água. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Uma pesquisa desenvolvida por 16 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) está mapeando problemas ambientais que afetam diferentes bairros de Rio Grande.

O objetivo é identificar as principais demandas da população em cada região e, a partir disso, georreferenciar as informações para subsidiar possíveis políticas públicas.

O projeto, denominado “Monitoramento Cidadão de Desafios Ambientais Urbanos”, busca levantar situações como descarte inadequado de resíduos, alagamentos, poluição da água, degradação de áreas públicas, ausência de áreas verdes e desigualdades socioambientais entre bairros do município.

A iniciativa é coordenada por professores do Instituto de Oceanografia (IO) e conta com a participação de estudantes do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Furg.

Segundo a professora Roberta Pohren, a proposta surgiu a partir de discussões internas sobre os desafios ambientais da cidade e da necessidade de aproximar a comunidade da produção de diagnósticos mais próximos da realidade.

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— A ideia foi criar uma iniciativa que permitisse mapear de forma estratégica como a própria população percebe os problemas ambientais da cidade, contribuindo para a construção de um diagnóstico mais próximo da realidade dos bairros — explica.

Dados serão georreferenciados

Nesta primeira etapa, iniciada em março, a participação da população ocorre por meio de dois formulários online, nos quais moradores podem relatar problemas ambientais observados em suas regiões.

Segundo a coordenadora, os dados serão organizados em uma plataforma georreferenciada no Google My Maps, permitindo visualizar os problemas por área da cidade.

— Muitas vezes, os moradores conhecem problemas recorrentes do território que não aparecem em levantamentos técnicos ou registros institucionais. A população poderá consultar os problemas ambientais mapeados em diferentes regiões de Rio Grande, além de habilitar ou desabilitar camadas de informação, como resíduos, alagamentos, poluição da água e degradação de áreas públicas — detalha Roberta.

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Os questionários passaram a ser aplicados no fim de abril e a etapa de coleta segue até julho.

Apoio ao planejamento urbano

Além de mapear problemas ambientais, o levantamento pretende servir como base para futuras ações de planejamento urbano e gestão socioambiental.

A expectativa é que os dados permitam identificar padrões entre bairros e apoiar a definição de prioridades do poder público.

Segundo Pohren, o estudo também busca integrar informações ambientais e sociais para entender como infraestrutura urbana e qualidade ambiental se relacionam com a vida da população.

— Significa analisar os problemas ambientais considerando também a realidade social dos territórios. Muitas vezes, questões como infraestrutura urbana, presença de áreas verdes, drenagem e qualidade ambiental estão relacionadas às condições sociais e às demandas específicas de cada bairro — comenta.

Após a conclusão da coleta, os dados devem resultar em mapas, gráficos e relatórios técnicos simplificados, que serão divulgados à comunidade.

— A ideia é que depois essa fase possa ser reaplicada e os bancos de dados reabastecidos para que se tenham mapas ao longo do tempo. Pretende-se fortalecer uma rede ativa, assim como os quero-queros, de multiplicadores ambientais atentos e engajados em melhorar a qualidade ambiental e correspondente qualidade de vida nos espaços da cidade — finaliza a coordenadora.

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Como participar?

A população pode participar da pesquisa por meio de dois formulários online disponibilizados pelo projeto. Um deles é voltado ao mapeamento de desafios socioambientais urbanos e o outro para o registro de demandas ambientais específicas dos bairros.

Os links de acesso estão disponíveis em: formulário 1, formulário 2.



