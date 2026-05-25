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Pesquisa inédita revela que um em cada três professores da UFPel já atua com inovação

Levantamento identificou 453 docentes envolvidos no desenvolvimento de softwares, patentes e parcerias com empresas; dados surpreenderam a própria universidade

Igor Islabão

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