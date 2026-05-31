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Pelotas sedia evento internacional com pesquisadores do Brasil e de Portugal

Jornada sobre estudos da linguagem marca a retomada de debates científicos em Pelotas após duas décadas; programação na universidade abordará alfabetização

Frederico Feijó

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