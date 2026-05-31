Pelotas sedia evento internacional com pesquisadores do Brasil e de Portugal

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Evento ocorre entre os dias 1º e 3 de junho, na UFPel. Gabriel Verissimo / Grupo RBS

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sedia, entre os dias 1º e 3 de junho, a Jornada Brasil-Portugal de Aquisição da Linguagem, que reúne pesquisadores brasileiros e portugueses em Pelotas após cerca de duas décadas sem um encontro de grande porte do tipo no Rio Grande do Sul.

O evento terá conferências, mesas-redondas e simpósios sobre temas como alfabetização, aquisição da fala, desenvolvimento da escrita, aprendizagem de segunda língua e estudos de linguagem típica e atípica.

A organização é das professoras Ana Ruth Moresco Miranda e Carmen Lúcia Barreto Matzenauer, da UFPel, em parceria com o professor Ubiratã Kickhöfel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Retomada de tradição

Segundo Ana Ruth Miranda, a jornada também marca a retomada de uma tradição histórica do Estado na área da linguística.

— Nós já tivemos um evento semelhante há cerca de 20 anos em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito forte nessa área e agora conseguimos reunir novamente pesquisadores brasileiros e portugueses em Pelotas — afirma.

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A programação reúne pesquisadores da Universidade de Lisboa, convidados de diferentes regiões do Brasil e participantes virtuais de países de língua portuguesa, como Moçambique, fortalecendo a cooperação internacional em estudos da linguagem.

Segundo Carmen Lúcia Barreto Matzenauer, referência na área, o encontro amplia a circulação da produção científica gaúcha e reforça o diálogo internacional.

— Vamos ter aqui em Pelotas pesquisadores muito reconhecidos internacionalmente nessas áreas — destaca.

Impacto na educação e na saúde

Os debates envolvem ainda estudos sobre Libras, fonologia clínica e desenvolvimento da linguagem em diferentes populações, com impacto direto na educação e na saúde.

— Muitas vezes não existe transtorno, mas apenas um atraso típico do desenvolvimento. Uma boa teoria linguística ajuda justamente a diferenciar essas situações — explica Carmen.

— São pesquisas importantes para professores, fonoaudiólogos e famílias de crianças pequenas — reforça Ana Ruth.

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A expectativa é reunir cerca de 250 participantes, entre estudantes, pesquisadores, professores da rede pública e profissionais da área, em formato híbrido.

As atividades ocorrem no Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes (Cehus), na UFPel, em Pelotas.

A abertura será no dia 1º de junho, às 9h, e o encerramento no dia 3 contará com conferências de pesquisadoras da Universidade de Lisboa e da Unicamp.



