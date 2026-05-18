Pelotas receberá nova remessa com 8 mil doses da vacina contra gripe

Sobre a abertura para o público geral, a prefeitura afirma aguardar instruções do Ministério da Saúde. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Pelotas deve receber uma nova remessa de 8 mil doses da vacina contra a gripe no fim da tarde desta segunda-feira (18). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os imunizantes estarão disponíveis para aplicação a partir de terça-feira (19).

A campanha de vacinação contra a Influenza segue voltada exclusivamente aos grupos prioritários, que somam cerca de 161 mil pessoas no município, conforme dados do Departamento de Vigilância em Saúde. Até 15 de maio, 41.260 pessoas haviam sido imunizadas.

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A abertura da vacinação para o público em geral ainda não tem data definida. Conforme a SMS, o município aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre a ampliação da campanha.

As doses serão distribuídas para as 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Pelotas, além da Casa da Vacina e do posto instalado no Mercado Central.

Atualmente, podem receber a vacina crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, pessoas com comorbidades, integrantes das forças armadas e de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e funcionários dos Correios.

No Mercado Central, a aplicação ocorre na sala 16, das 9h às 17h. Nas UBSs, o atendimento é realizado das 8h às 17h. A Casa da Vacina funciona das 7h30min às 17h.

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Já nas Unidades Básicas de Atendimento Imediato (Ubais), a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h à meia-noite. Aos finais de semana, a aplicação está disponível das 12h às 22h exclusivamente na Ubai Navegantes. Em feriados e pontos facultativos, o atendimento ocorre das 16h às 22h nas unidades Navegantes, Lindóia e Fraget.

Vacinas contra Covid também serão entregues

Além das vacinas contra a gripe, Pelotas também recebe nesta remessa 3,1 mil doses contra a covid-19. Desse total, 2,3 mil são destinadas a pessoas com mais de 60 anos, enquanto outras 800 doses serão aplicadas em crianças menores de cinco anos.

A secretaria orienta que quem recebeu recentemente a vacina contra a covid-19 aguarde um intervalo de 14 dias antes de tomar a dose contra a gripe, medida indicada para garantir melhor resposta imunológica aos dois imunizantes.



