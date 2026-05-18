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Pelotas receberá nova remessa com 8 mil doses da vacina contra gripe

Imunizantes contra a Influenza estarão disponíveis a partir de terça-feira (19) nas UBSs, Casa da Vacina e Mercado Central; campanha segue restrita a grupos prioritários

Gabriel Veríssimo

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