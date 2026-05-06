Pelotas lança projeto para formar alunos como agentes mirins da Defesa Civil

Pelotas lança nesta quarta-feira (6) o projeto Agentes Mirins de Defesa Civil, iniciativa voltada à formação de estudantes da rede municipal como multiplicadores de práticas de prevenção, redução de riscos e resposta a desastres climáticos.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Universidade Feevale, a Secretaria Municipal de Educação e a Faculdade de Pedagogia da UFPel.
A proposta contempla estudantes de 8 a 17 anos matriculados em escolas localizadas em áreas consideradas vulneráveis a eventos climáticos extremos.
As atividades ocorrerão ao longo do ano letivo e incluem oficinas educativas, saídas de campo e simulações de situações de risco.
O objetivo é fortalecer a cultura de prevenção e ampliar o entendimento sobre alertas climáticos em comunidades mais expostas a enchentes, temporais e outros eventos extremos.
Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil de Pelotas, Milton Rodrigues, a iniciativa busca preparar moradores para uma realidade de emergências climáticas cada vez mais frequentes.
— A chance de acontecer hoje uma emergência climática é cinco vezes maior e cinco vezes mais intensa. Nessa perspectiva, precisamos preparar as localidades e as pessoas mais vulneráveis para um enfrentamento inteligente. Queremos criar mensageiros do clima — afirma.
A iniciativa também pretende aproximar o tema da população jovem e estimular a participação comunitária dentro e fora das escolas.
A expectativa é que os estudantes atuem como multiplicadores das informações em seus bairros e famílias.
A articulação entre Defesa Civil e Secretaria de Educação deve seguir ao longo de todo o ano letivo. Segundo os organizadores, a proposta também busca desenvolver autonomia, pensamento crítico e engajamento social entre os participantes.
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