Geral

Educação
Notícia

Pelotas lança projeto para formar alunos como agentes mirins da Defesa Civil

Iniciativa vai capacitar estudantes de escolas em áreas vulneráveis para atuação em prevenção, alertas e resposta a desastres climáticos

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS