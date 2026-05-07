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Reconstrução
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Casas atingidas por enchente começarão a ser demolidas após entrega de novos imóveis em Pelotas

Famílias contempladas pelo Minha Casa, Minha Vida precisam desocupar e doar habitações interditadas ou em áreas de risco

Frederico Feijó

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