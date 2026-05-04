Geral

Dois anos da enchente 
Notícia

Pelotas busca reforçar diques e casas de bombas para evitar novas enchentes

Obras de modernização incluem reconstrução da casa de bombas no Laranjal e reforço dos diques, com investimento superior a R$ 30 milhões

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS