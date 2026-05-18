Passarela de acesso à Praia do Cassino passa por reforma após interdição por problemas estruturais

Até a liberação da estrutura, pedestres devem utilizar como alternativa a passarela localizada entre as ruas Montevidéu e Rio de Janeiro. Divulgação/Joao Felipe Arrieche/SMC

A antiga passarela de acesso à Praia do Cassino, em Rio Grande, passa por obras de recuperação após ser interditada na última quarta-feira (13) devido a problemas de conservação.

A estrutura, localizada próxima à Rua Bahia, teve um trecho de aproximadamente 60 metros bloqueado depois que a prefeitura identificou comprometimentos considerados graves.

Leia Mais Após suspensão judicial, obra paralisada desde 2024 deve ser retomada em Rio Grande

Leia Mais Motociclista de 24 anos morre após colisão com carreta na BR-392, em Rio Grande

Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, a interdição foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança dos frequentadores.

— Sempre priorizamos o cuidado com as pessoas. Por isso, nos vimos obrigados a interditar o trecho que apresentava maior comprometimento — afirma.

Obra prevê substituição completa dos materiais no trecho afetado. Divulgação/Joao Felipe Arrieche/SMC

De acordo com a prefeitura, a obra prevê substituição completa dos materiais no trecho afetado, e não apenas reparos pontuais.

— Será uma reforma completa, não apenas uma manutenção. O material será todo novo e a ideia é deixar a estrutura muito próxima das condições em que foi inaugurada — diz o secretário.

O levantamento dos materiais necessários foi realizado logo após a interdição, e os trabalhos começaram no sábado (16). Tanto a mão de obra quanto o investimento são de responsabilidade do município.

A estimativa é de que a obra seja concluída entre 30 e 45 dias, dependendo das condições de execução.

Até a liberação da estrutura, pedestres devem utilizar como alternativa a passarela localizada entre as ruas Montevidéu e Rio de Janeiro para acessar a faixa de areia.



