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Passarela de acesso à Praia do Cassino passa por reforma após interdição por problemas estruturais

Trecho de cerca de 60 metros estava comprometido e deve ser revitalizado em até 45 dias, segundo prefeitura

Joanna Manhago

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