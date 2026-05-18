Passarela de acesso à Praia do Cassino passa por reforma após interdição por problemas estruturais

A antiga passarela de acesso à Praia do Cassino, em Rio Grande, passa por obras de recuperação após ser interditada na última quarta-feira (13) devido a problemas de conservação.
A estrutura, localizada próxima à Rua Bahia, teve um trecho de aproximadamente 60 metros bloqueado depois que a prefeitura identificou comprometimentos considerados graves.
Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, a interdição foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança dos frequentadores.
— Sempre priorizamos o cuidado com as pessoas. Por isso, nos vimos obrigados a interditar o trecho que apresentava maior comprometimento — afirma.
De acordo com a prefeitura, a obra prevê substituição completa dos materiais no trecho afetado, e não apenas reparos pontuais.
— Será uma reforma completa, não apenas uma manutenção. O material será todo novo e a ideia é deixar a estrutura muito próxima das condições em que foi inaugurada — diz o secretário.
O levantamento dos materiais necessários foi realizado logo após a interdição, e os trabalhos começaram no sábado (16). Tanto a mão de obra quanto o investimento são de responsabilidade do município.
A estimativa é de que a obra seja concluída entre 30 e 45 dias, dependendo das condições de execução.
Até a liberação da estrutura, pedestres devem utilizar como alternativa a passarela localizada entre as ruas Montevidéu e Rio de Janeiro para acessar a faixa de areia.
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