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Operação retira da água embarcação que naufragou na Lagoa dos Patos

Trabalho mobilizou bombeiros, Marinha e mergulhadores; dois pescadores seguem desaparecidos

Laura Cosme

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Stéfane Costa

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