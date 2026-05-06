Operação retira da água embarcação que naufragou na Lagoa dos Patos

Içamento e remoção envolveu equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil. Divulgação / Corpo de Bombeiros

A embarcação que naufragou na Lagoa dos Patos foi retirada da água no fim da tarde desta quarta-feira (6), durante operação realizada pelo Corpo de Bombeiros de Pelotas.

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O barco havia sido localizado na tarde de terça-feira (5), após buscas com apoio de sonar, a cerca de 40 quilômetros do Clube Caça e Pesca, no balneário Laranjal, em Pelotas, ponto de partida das equipes de resgate.

A operação de hoje foi realizada em conjunto com a Marinha do Brasil e contou com o apoio de três mergulhadores deslocados de Porto Alegre. O barco naufragado foi levado até São Lourenço do Sul.

Barco naufragado foi levado até São Lourenço do Sul. Divulgação / Imagem cedida

Inicialmente, além da retirada da embarcação, as equipes buscavam localizar os outros dois pescadores desaparecidos no naufrágio. Até o momento, porém, eles não foram encontrados.

No fim de semana, dois homens foram localizados mortos. As vítimas foram identificadas como Marlom Lopes da Silva e Tales Silva Sales.

Relembre o caso

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A ocorrência teve início na noite de sexta-feira (1º), por volta das 20h30min, quando bombeiros foram acionados após relatos de que duas pessoas estariam sobre uma embarcação à deriva, a cerca de 10 milhas náuticas da margem.