Óleo de cozinha e lixo elevam em quase oito vezes entupimentos na rede de esgoto de Rio Grande

Óleo endurece e se acumula nas paredes das tubulações. Divulgação/Corsan

Equipes da Corsan realizaram 651 limpezas em redes e ramais de esgoto de Rio Grande entre janeiro e abril deste ano. O número é quase oito vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 82 ocorrências.

Segundo a companhia, o principal motivo para os entupimentos é o descarte irregular de óleo de cozinha na rede coletora. Ao esfriar, o material endurece e se acumula nas paredes das tubulações, reduzindo a passagem do esgoto até provocar obstrução total.

— O óleo vira uma massa dura dentro da tubulação. Quando isso acontece, o esgoto começa a represar e pode até retornar para dentro das residências — explica o diretor institucional da Corsan na Região Sul, André Borges.

Além do óleo, as equipes também retiram das redes materiais como absorventes, fraldas, cotonetes, plásticos e até garrafas PET. Segundo a Corsan, esse tipo de resíduo pode danificar bombas e comprometer o funcionamento das estações de bombeamento e tratamento.

Equipes precisaram acionar um caminhão com jato de alta potência para limpeza de tubulação. Divulgação/Corsan

— Recentemente, no Parque Marinha, tivemos uma incidência muito grande de óleo na rede. Foi preciso contratar um caminhão com hidrojato de alta potência, porque o equipamento convencional não dava conta de remover toda a gordura acumulada na tubulação — relata.

A companhia monitora continuamente a vazão nas elevatórias e estações de tratamento para identificar obstruções. As limpezas também são realizadas a partir de chamados feitos pela população por telefone, aplicativo, site e lojas de atendimento.

A orientação é que apenas esgoto doméstico seja destinado à rede coletora. A Corsan também alerta para a necessidade de realizar corretamente as ligações domiciliares, evitando a conexão da água da chuva ao sistema de esgotamento sanitário.

Descarte irregular também afeta tubulação pluvial

Na manhã desta quinta-feira (30), equipes da prefeitura realizaram manutenções na Vila São Miguel.. Thaina Martins/RBS TV

O descarte inadequado de resíduos também impacta o sistema de drenagem urbana e aumenta o risco de alagamentos durante períodos de chuva intensa.

Desde o ano passado, a prefeitura realizou a limpeza de mais de 35 mil metros de tubulações pluviais e a desobstrução de mais de 600 bocas de lobo em diferentes regiões de Rio Grande.

Também foram executados serviços de limpeza em canais e valas nos bairros Profilurb, Parque São Pedro, São João, Cohab IV e Santa Rosa.

Além disso, 14 bombas instaladas em pontos estratégicos, como Barroso, Salgado Filho, Santa Teresa e Acácia Riograndense, passaram por manutenção.



