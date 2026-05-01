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Óleo de cozinha e lixo elevam em quase oito vezes entupimentos na rede de esgoto de Rio Grande

Corsan realizou 651 desobstruções nos primeiros quatro meses do ano e alerta para descarte irregular de resíduos

Joanna Manhago

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