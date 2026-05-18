Após suspensão judicial, obra paralisada desde 2024 deve ser retomada em Rio Grande

Prefeitura mantém aberto até o dia 26 deste mês o processo licitatório para contratação da empresa que executará requalificação da Rua Carlos Gomes. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Paralisada desde 2024 por determinação judicial, a obra de requalificação da Rua Carlos Gomes, na região central de Rio Grande, deve ser retomada nos próximos meses.

A prefeitura mantém aberto até o dia 26 deste mês o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela conclusão dos serviços. O investimento previsto é de R$ 1,2 milhão.

A intervenção havia sido interrompida após decisão da Justiça, atendendo a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que apontou irregularidades formais no projeto original.

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A ação questionava principalmente a supressão de árvores históricas da via e a intervenção no canalete da Avenida Major Carlos Pinto, onde estava prevista a construção de uma transposição.

Durante a execução da obra, iniciada no começo de 2024, também foram identificados problemas técnicos no projeto da travessia sobre o canalete. Segundo a prefeitura, falhas relacionadas à drenagem e à formação de desníveis poderiam comprometer o escoamento da água e a circulação de veículos na região.

Além disso, a empresa inicialmente contratada apresentou dificuldades para cumprir prazos e executar os serviços, o que levou à rescisão contratual antes da conclusão da obra.

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Agora, conforme o município, a retomada se tornou possível após adequações no projeto e reformulação das propostas de paisagismo e infraestrutura.

Nova etapa prevê drenagem e recuperação de canteiros

O novo edital prevê a execução do restante da drenagem pluvial, repavimentação da rua, recuperação dos canteiros e substituição de espécies arbóreas consideradas incompatíveis com o espaço urbano ou que apresentam doenças.

A secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE), Giovana Trindade, afirma que a intervenção busca solucionar problemas históricos da via.

— Há diversos problemas decorrentes do desgaste natural da pavimentação e também da ação das raízes das árvores antigas, que provocam desníveis e deslocamento das pedras. Soma-se a isso a necessidade de adequação do sistema de drenagem para evitar acúmulo de água e deterioração acelerada do pavimento — afirma.

Segundo o projeto, na primeira quadra da Rua Carlos Gomes, próxima à esquina com a Rua 24 de Maio, a pavimentação seguirá asfáltica em ambos os lados da via. Nas demais quadras, será realizada repavimentação com paralelepípedos.



