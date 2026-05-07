"O estrago foi grande": moradores se unem para limpar cidade após temporal em Santana do Livramento

Prefeitura mantém um comitê de crise para coordenar ações de atendimento. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

Enquanto equipes da prefeitura e da Defesa Civil se organizavam para atender as mais de 50 ocorrências registradas após o temporal que atingiu Santana do Livramento na manhã desta quinta-feira (7), moradores começaram a atuar por conta própria na limpeza e recuperação de áreas afetadas.

Na Rua Ângelo Melo, o comerciante Artênio Brás não esperou a chegada das equipes para iniciar a retirada de uma árvore de grande porte que caiu em frente à residência dele e bloqueou a passagem de veículos.

Artênio Brás retirou sozinho galhos de árvores da rua em que mora. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

Ao sair de casa e se deparar com o cenário de destruição, Brás reuniu equipamentos e começou a limpar a via com ajuda de vizinhos.

— Já fui para a rua ajudar. Tem que ser assim, todo mundo pegando os equipamentos. Precisamos ocupar as ruas para, se Deus quiser, logo estar tudo funcionando novamente — relatou.

A principal preocupação do morador era evitar acidentes com motoristas que pudessem não perceber o bloqueio a tempo, além de acelerar a normalização da circulação no bairro.

Apesar de a residência dele não ter sofrido danos estruturais graves, Brás afirma que o impacto na vizinhança foi expressivo.

— O estrago foi grande. Se a gente não começar uns a ajudar os outros, a rua fica toda trancada. A gente tem que ajudar — resumiu.

Artênio Brás afirma que a vizinhança teve problemas consideráveis. Daniel Badra / Arquivo Pessoal

A Rua Ângelo Melo está entre as diversas vias da cidade que registraram queda de árvores, galhos e bloqueios parciais após a ventania.

A Defesa Civil orienta que moradores tenham cautela ao manusear vegetação caída próxima à rede elétrica, devido ao risco de fios rompidos ou energizados sob os escombros.

Diversas vias registraram queda de vegetação e bloqueios parciais. Daniel Badra / Arquivo Pessoal