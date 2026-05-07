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"O estrago foi grande": moradores se unem para limpar cidade após temporal em Santana do Livramento

População iniciou retirada de árvores e desobstrução de ruas enquanto equipes oficiais atendem mais de 50 ocorrências

Igor Islabão

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