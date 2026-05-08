Nove cidades do sul do Estado tiveram danos causados pela enchente mapeados pelo Governo Federal

Mapeamento permitirá estudos e planos de controle. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Parte dos municípios do sul do Estado já teve concluída a etapa de sobrevoos do mapeamento aéreo contratado pelo governo federal após a enchente histórica de maio de 2024. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Até o momento, os voos foram finalizados em nove cidades da região: Arroio Grande, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Jaguarão, Pedro Osório, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte. Nessas localidades, já foram gerados produtos preliminares, como imagens em alta resolução e dados técnicos, que estão em análise pelas equipes responsáveis.

Entre os municípios da zona sul contemplados no projeto, ainda não tiveram os sobrevoos concluídos cidades como Arroio do Padre, Camaquã, Cristal, Morro Redondo, Pelotas, São Lourenço do Sul e Turuçu.

O trabalho faz parte de um levantamento mais amplo, iniciado em 2024, que prevê o mapeamento de cerca de 167 mil quilômetros quadrados em áreas afetadas por temporais no Estado. A iniciativa utiliza aeronaves equipadas com tecnologia de ponta para registrar informações detalhadas do território, especialmente em regiões atingidas por alagamentos ou próximas a corpos d'água.

Segundo o ministério, o levantamento segue em andamento nas demais cidades contempladas. A previsão é de que todos os municípios tenham os sobrevoos concluídos até o fim de 2026.

Próxima etapa será de estudos

O projeto está dividido em duas fases. A primeira consiste na coleta de dados por meio dos sobrevoos. Já a segunda etapa, prevista para iniciar em 2027 e finalizada no final do mesmo ano, será voltada à análise das informações.

A partir desse material, será possível atualizar mapas topográficos e desenvolver estudos ambientais, pesquisas sobre o comportamento das águas e planos de controle de riscos. A expectativa é que os dados auxiliem na formulação de ações de reconstrução e prevenção de novos desastres.