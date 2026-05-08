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Nove cidades do sul do Estado tiveram danos causados pela enchente mapeados pelo Governo Federal

Outros sete municípios ainda não receberam o sobrevoo que vai detalhar os impactos do desastre climático; estudo deverá ser finalizado no final de 2027

Joanna Manhago

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