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Nova nota técnica do Ciex reforça alerta e projeta El Niño “muito forte” no RS

Documento divulgado pela Furg indica intensificação do aquecimento no Pacífico e reforça risco de chuvas acima da média no segundo semestre

Gabriel Veríssimo

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