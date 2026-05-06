Morre Elzira Nicolini, fundadora de tradicional rede gaúcha de supermercados

Elzira deixa nove filhos, 22 netos e 16 bisnetos. Grupo Nicolini / Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (6), aos 91 anos, Elzira Maria Cagliari Nicolini, fundadora do Grupo Osmar Nicolini Comércio e Distribuição S.A. e uma das figuras mais conhecidas do varejo supermercadista na metade sul do Rio Grande do Sul.

Conhecida como Nona Nicolini, Elzira deixa nove filhos, 22 netos e 16 bisnetos. Ao lado do marido, Osmar Nicolini, ajudou a construir uma trajetória empresarial de quase cinco décadas, transformando um pequeno negócio familiar em um dos principais grupos supermercadistas do Estado.

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Natural de Garibaldi, na Serra Gaúcha, Elzira se mudou para Bagé em busca de novas oportunidades para a família. O casal iniciou a trajetória empresarial em 1979, com um pequeno comércio voltado à venda de frangos e vinhos na Avenida Tupy Silveira.

Com o passar dos anos, o negócio cresceu e deu origem à rede Nicolini, que atualmente reúne 25 filiais, com três bandeiras, em 14 municípios do Rio Grande do Sul, além de centros de distribuição, áreas de produção e mais de três mil funcionários.

Mesmo em idade avançada, Elzira seguia presente em momentos importantes da empresa. Em cadeira de rodas, acompanhava inaugurações e eventos ligados à expansão do grupo, mantendo vínculo próximo com o negócio construído ao lado da família.

Em 2018, recebeu o título de Cidadã Bageense, em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento econômico e social do município.

A trajetória da família também foi marcada por expansões e fusões ao longo dos anos. Em 2023, o grupo consolidou a união com as redes Aviário Nicolini e Super Engenho, ampliando sua atuação no Estado.

Em nota, a empresa afirmou que o legado de Elzira “ultrapassa o campo empresarial” e destacou ensinamentos ligados ao trabalho, honestidade e dedicação.

— Seu exemplo permanecerá vivo entre nós — diz trecho do comunicado divulgado pelo grupo nas redes sociais.

As homenagens ocorrem nesta quarta-feira (6), até as 20h, na Sala Sagrado Coração de Jesus, no Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé.