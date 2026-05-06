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''Nona Nicolini''
Notícia

Morre Elzira Nicolini, fundadora de tradicional rede gaúcha de supermercados

Empresária, de 91 anos, ajudou a construir grupo que nasceu em Bagé e hoje tem 25 filiais em 14 municípios do Rio Grande do Sul

Frederico Feijó

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