Morre Elzira Nicolini, fundadora de tradicional rede gaúcha de supermercados

Morreu nesta quarta-feira (6), aos 91 anos, Elzira Maria Cagliari Nicolini, fundadora do Grupo Osmar Nicolini Comércio e Distribuição S.A. e uma das figuras mais conhecidas do varejo supermercadista na metade sul do Rio Grande do Sul.
Conhecida como Nona Nicolini, Elzira deixa nove filhos, 22 netos e 16 bisnetos. Ao lado do marido, Osmar Nicolini, ajudou a construir uma trajetória empresarial de quase cinco décadas, transformando um pequeno negócio familiar em um dos principais grupos supermercadistas do Estado.
Natural de Garibaldi, na Serra Gaúcha, Elzira se mudou para Bagé em busca de novas oportunidades para a família. O casal iniciou a trajetória empresarial em 1979, com um pequeno comércio voltado à venda de frangos e vinhos na Avenida Tupy Silveira.
Com o passar dos anos, o negócio cresceu e deu origem à rede Nicolini, que atualmente reúne 25 filiais, com três bandeiras, em 14 municípios do Rio Grande do Sul, além de centros de distribuição, áreas de produção e mais de três mil funcionários.
Mesmo em idade avançada, Elzira seguia presente em momentos importantes da empresa. Em cadeira de rodas, acompanhava inaugurações e eventos ligados à expansão do grupo, mantendo vínculo próximo com o negócio construído ao lado da família.
Em 2018, recebeu o título de Cidadã Bageense, em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento econômico e social do município.
A trajetória da família também foi marcada por expansões e fusões ao longo dos anos. Em 2023, o grupo consolidou a união com as redes Aviário Nicolini e Super Engenho, ampliando sua atuação no Estado.
Em nota, a empresa afirmou que o legado de Elzira “ultrapassa o campo empresarial” e destacou ensinamentos ligados ao trabalho, honestidade e dedicação.
— Seu exemplo permanecerá vivo entre nós — diz trecho do comunicado divulgado pelo grupo nas redes sociais.
As homenagens ocorrem nesta quarta-feira (6), até as 20h, na Sala Sagrado Coração de Jesus, no Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé.
O sepultamento será realizado na quinta-feira (7), em Garibaldi, após missa marcada para as 15h na Comunidade São Roque Figueira de Melo.