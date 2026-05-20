Morre Arlindo Mansur, referência da advocacia em Rio Grande e no sul do RS

Arlindo Mansur atuou por décadas na advocacia trabalhista em Rio Grande. Divulgação / Arquivo Pessoal

Morreu na terça-feira (19), aos 96 anos, o advogado Arlindo Mansur, um dos nomes mais conhecidos da advocacia em Rio Grande. A morte foi comunicada pela subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município, que lamentou a perda e destacou a trajetória construída ao longo de décadas de atuação profissional.

Arlindo enfrentava problemas de saúde nos últimos meses e estava acamado.

Formado em Direito pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel), ingressou nos quadros da OAB em 1967, ano em que concluiu a graduação. Ao longo da carreira, consolidou atuação principalmente na advocacia trabalhista em Rio Grande e região.

Em 2009, foi homenageado pela Justiça do Trabalho durante as comemorações dos 65 anos de instalação da instituição no município. Já em 2019, recebeu da OAB Rio Grande a comenda Francisco Lobo Noronha, concedida em reconhecimento à contribuição prestada à advocacia rio-grandina e gaúcha.

Em nota, a subseção da OAB destacou a longa trajetória profissional de Arlindo e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas.

Arlindo Mansur deixa a esposa, os filhos — o colunista de GZH Flavio Mansur e a decoradora de eventos Simone Mansur —, além de netos.