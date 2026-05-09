Morre, aos 85 anos, o ex-prefeito de Rio Grande Alberto José Meirelles Leite

Meirelles Leite comandou o Executivo municipal entre 1993 e 1996. Divulgação / Prefeitura do Rio Grande

O ex-prefeito de Rio Grande Alberto José Barutot Meirelles Leite morreu na sexta-feira (8), aos 85 anos. A informação foi divulgada pela prefeitura, que decretou luto oficial de três dias no município. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) também manifestou pesar pela morte e declarou luto oficial.

Meirelles Leite comandou o Executivo municipal entre 1993 e 1996 e também atuou como secretário na gestão do ex-prefeito Paulo Vidal.

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Além da trajetória política, teve longa atuação acadêmica na Furg. Professor aposentado, ingressou na instituição em 1974, no então Departamento de Matemática, atual Instituto de Matemática, Estatística e Física (Imef), onde lecionou na área de Estatística.

Ao longo da carreira universitária, exerceu dois mandatos como sub-reitor Administrativo, entre 1977 e 1981 e 1981 e 1984. Também foi membro fundador do Núcleo de Memória Eng. Francisco Martins Bastos (Nume).

Em nota, a Furg destacou que Meirelles fez parte do movimento estudantil que contribuiu para a criação da universidade e teve papel importante na consolidação institucional nos primeiros anos.

“O professor Meirelles foi integrante das primeiras equipes administrativas da nossa Universidade. Como estudante, lutou bastante para a criação da FURG; depois, como professor, deu colaboração inestimável ao desenvolvimento da instituição”, destacou o Nume.

A direção do Imef também lamentou a morte e ressaltou a contribuição do docente para a formação universitária.