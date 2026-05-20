Molhes da Barra: a muralha de pedra que protege navios e o Porto de Rio Grande

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Quem vê os Molhes da Barra avançando mar adentro na Praia do Cassino não imagina o quão significativo ele é. A imponente muralha de pedras é, antes de tudo, uma das estruturas mais importantes para a navegação no sul do Brasil. Sem ela, o Porto de Rio Grande dificilmente teria alcançado a relevância que possui hoje.

Construídos no início do século 20, os molhes foram projetados para resolver um problema histórico: a dificuldade de acesso à barra, marcada por correntes intensas, bancos de areia e naufrágios. Antes da obra, a entrada era considerada extremamente perigosa.

Mais de cem anos depois, a função segue a mesma: garantir segurança às embarcações e manter o fluxo do acesso marítimo.

Dois braços de pedra contra a força do oceano

Estruturas avançam quase cinco quilômetros mar adentro. Jorgito Santos / Divulgação

Os Molhes da Barra são formados por duas estruturas de pedra que avançam quase cinco quilômetros mar adentro. Funcionam como um corredor que conduz os navios até o canal de acesso ao Porto de Rio Grande.

Segundo Sandro Boka, diretor de Relações Institucionais da Portos RS, a principal missão da obra é proteger as embarcações.

— A função dos molhes é dar segurança aos navios na entrada e na saída do canal. Quando a embarcação entra nessa área, ela fica protegida da agitação do mar e das correntes marítimas — explica.

Na prática, os molhes criam uma espécie de abrigo. Enquanto o oceano pode estar revolto do lado de fora, dentro do canal as condições costumam ser muito mais estáveis, permitindo manobras seguras.

Como os molhes ajudam a "limpar" o canal

A engenharia da obra vai além da proteção. Os molhes foram construídos com um leve afunilamento em direção ao mar. O efeito é semelhante ao de apertar a ponta de uma mangueira: a água ganha velocidade. Esse aumento da corrente ajuda a arrastar sedimentos para fora do canal, reduzindo naturalmente o assoreamento.

Molhes funcionam como um corredor para a saída de navios. Jonathan Heckler / Agencia RBS

É o que os especialistas chamam de autodragagem.

— Quando a água passa pelo estreitamento, ela acelera e carrega parte dos sedimentos. Isso ajuda a manter o canal navegável — resume Boka.

Ainda assim, a dragagem periódica segue indispensável para garantir profundidade adequada aos navios de grande porte.

Antes deles, a Barra era temida

A necessidade da obra surgiu ainda no século 19. Na época, os bancos de areia mudavam constantemente de posição, dificultando a navegação. Navios encalhavam com frequência. Muitos sequer conseguiam cruzar a barra.

A solução começou a ganhar forma após estudos de grandes engenheiros internacionais. As obras iniciaram em 1911 e foram concluídas em 1915, transformando definitivamente a relação de Rio Grande com o mar.

O primeiro grande teste veio em 1º de março daquele ano, quando o navio-escola Benjamin Constant cruzou a nova barra com sucesso.

Símbolo de uma cidade que entrava na modernidade

A construção dos molhes coincidiu com um período de profunda transformação urbana e econômica em Rio Grande. A cidade consolidava sua vocação portuária e industrial, impulsionada pelo comércio internacional e pela expansão das ferrovias no Estado.

Para o historiador Felipe Nóbrega, a obra representou muito mais do que um avanço na engenharia.

— Os molhes são um espírito de época. Eles simbolizam a passagem de Rio Grande do século 19 para o século 20, marcada pela modernização, pela industrialização e pela conexão com o mercado global.

A estrutura também atendeu a uma demanda antiga das elites comerciais, que viam no porto a principal porta de entrada e saída da economia gaúcha.

— A construção dos molhes consolida uma cultura marítima na cidade. Ela transforma em paisagem um projeto econômico que já vinha sendo construído havia décadas.

Os Molhes da Barra são considerados uma das maiores obras da engenharia marítima do século 20. Milhões de toneladas de pedra foram transportadas até Rio Grande para erguer os dois gigantescos braços.

A grandiosidade impressiona até hoje.

— Foi uma obra extremamente audaciosa para a época. Pela dimensão e pela complexidade, é comparável aos maiores projetos de engenharia marítima do mundo — afirma Boka.

Impacto direto na economia

Somente neste ano, mais de mil navios já passaram pelo canal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A importância dos molhes vai muito além da navegação. O Porto de Rio Grande é o principal porto marítimo do Rio Grande do Sul e um dos mais estratégicos do Brasil. Por ele passam cargas como grãos, fertilizantes, celulose, contêineres e produtos industriais. Somente neste ano mais de 1.156 navios já passaram pelo canal de acesso.

Sem os molhes, a operação seria muito mais limitada — e, em muitos momentos, inviável.

Patrimônio de Rio Grande

Leia Mais Como é um passeio de vagoneta pelos Molhes da Barra de Rio Grande, no sul do Estado

Além da função portuária, os molhes também se consolidaram como símbolo da cidade e um dos principais atrativos turísticos do Cassino.

As tradicionais vagonetas, que percorrem os trilhos sobre as pedras, transformaram a experiência em uma atração única no país.



