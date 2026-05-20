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Molhes da Barra: a muralha de pedra que protege navios e o Porto de Rio Grande

Estrutura centenária garante segurança à navegação, ajuda a manter o canal aberto e é peça-chave para a economia do Rio Grande do Sul

Joanna Manhago

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