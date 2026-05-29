Ministério Público pede restauração do Clube Comercial e dissolução de entidade em Pelotas

Fachada apresenta sinais de deterioração após anos de problemas estruturais e dificuldades financeiras da entidade. Igor Islabão / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação civil pública pedindo a restauração do prédio do Clube Comercial de Pelotas e a dissolução da entidade responsável pela administração do imóvel. A ação foi protocolada pelo promotor José Alexandre Zachia Alan, da 1ª Promotoria de Justiça Especializada.

Considerado um dos prédios históricos mais importantes da cidade, o imóvel localizado na esquina das ruas Félix da Cunha e General Neto está tombado pelo município desde 1983. Na ação, o MP o define como um bem de "inestimável valor histórico e arquitetônico".

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Segundo o documento, o processo é resultado de investigações que se arrastam há mais de uma década para apurar o estado de conservação da sede do clube. O inquérito atual é sucessor de um procedimento instaurado ainda em 2012.

Fundado em 1881, o Clube Comercial ocupa, desde 1888, o chamado Palacete Braga, prédio projetado pelo arquiteto italiano José Isella e considerado uma das construções mais emblemáticas do período de prosperidade econômica de Pelotas.

Tombado pelo município desde 1983, o prédio histórico do Clube Comercial é alvo de ação do Ministério Público que pede sua restauração integral. Igor Islabão / Agencia RBS

MP aponta abandono

Ao longo dos últimos anos, vistorias realizadas pela prefeitura, Corpo de Bombeiros e Ministério Público identificaram uma série de problemas estruturais e de conservação no imóvel.

Entre os apontamentos estão infiltrações, vidraças quebradas, vegetação nas fachadas, descolamento de revestimentos, risco de queda de ornamentos, forros comprometidos e sinais de vandalismo.

Em uma das inspeções citadas na ação, a prefeitura classificou como urgentes medidas como a consolidação dos revestimentos que correm risco de desabamento, a recomposição das vidraças e a limpeza interna do prédio.

Para o Ministério Público, o quadro evidencia o esvaziamento institucional da entidade.

"O Clube Comercial não mais desempenha suas finalidades sociais, não possui administração eficiente e entregou ao abandono um patrimônio que pertence à memória cultural de Pelotas", afirma a ação.

O documento vai além e sustenta que "o esfacelamento da entidade gera prejuízo irreversível ao prédio tombado, que sofre com o risco de ruína e vandalismo".

Captação de recursos fracassou, frisa ação

A ação também relata as dificuldades enfrentadas pelo Clube para captar recursos destinados à recuperação do imóvel.

Conforme o Ministério Público, um projeto aprovado por meio da Lei Rouanet permitia a captação de mais de R$ 2,4 milhões para a recuperação do telhado do prédio. Apesar disso, apenas cerca de R$ 20 mil foram efetivamente arrecadados durante o período autorizado para a captação.

O documento cita ainda que a estrutura administrativa da entidade praticamente deixou de existir.

Segundo informações reunidas durante a investigação, a diretoria estaria reduzida a poucos integrantes, enquanto o número de associados ativos diminuiu drasticamente ao longo dos últimos anos.

Município também é alvo da ação

Além do Clube Comercial, o Município de Pelotas também é apontado como responsável pela situação.

Segundo o Ministério Público, a responsabilidade municipal decorre do fato de o imóvel ser tombado pelo próprio município, que possui o dever legal de fiscalizar e proteger o patrimônio histórico.

Por isso, a Promotoria pede que a prefeitura apresente, em até 90 dias, um plano detalhado de medidas emergenciais para preservar a estrutura do prédio. O documento deverá conter cronograma físico-financeiro, fontes de recursos e previsão para início das intervenções.

Procurada, a prefeitura de Pelotas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.

Infiltrações, vegetação na fachada e risco de desprendimento de revestimentos estão entre os problemas apontados em vistorias realizadas no imóvel. Igor Islabão / Agencia RBS

Entre os pedidos apresentados à Justiça está a condenação solidária do Clube Comercial e do Município à elaboração de um projeto completo de restauração do imóvel.

O Ministério Público requer que o projeto seja apresentado em até 180 dias e que a execução das obras ocorra em até 24 meses após a aprovação pelos órgãos competentes.

A ação também solicita multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento das determinações judiciais.

Promotoria quer administrador provisório

Como medida liminar, o Ministério Público também solicita a nomeação de um administrador provisório para assumir a gestão do Clube Comercial durante a tramitação do processo.

A ideia é que esse gestor possa arrecadar mensalidades, buscar receitas, administrar o imóvel e utilizar os recursos exclusivamente para a recuperação do patrimônio histórico.

Segundo a ação, o administrador também ficaria responsável por prestar contas periodicamente à Justiça.

Considerado um dos símbolos arquitetônicos de Pelotas, o Clube Comercial enfrenta um dos momentos mais delicados de sua história. Igor Islabão / Agência RBS

Dissolução é considerada "única medida viável"

O ponto mais contundente da ação é o pedido de dissolução do Clube Comercial.

Para o MP, a entidade deixou de cumprir as finalidades para as quais foi criada e já não possui condições de garantir a preservação do patrimônio histórico que administra.

"Pretende postular a extinção do Clube Comercial, única medida viável a garantir a preservação do prédio, considerando a inação de seus sócios", sustenta a Promotoria.

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Caso a Justiça acolha o pedido, será aberto um processo de liquidação da associação e nomeado um responsável para conduzir os procedimentos previstos na legislação.

Procurado pela reportagem, o presidente do Clube Comercial, Hipolyto Jesus do Amaral Ribeiro, informou que não irá se manifestar sobre a ação neste momento. Segundo ele, a posição da entidade será apresentada apenas nos autos do processo judicial.

A prefeitura de Pelotas afirma que não foi notificada, que vai notificar o clube e "apoiar com eventual abordagem técnica".



