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Ministério Público pede restauração do Clube Comercial e dissolução de entidade em Pelotas

Ação civil pública aponta abandono do prédio, risco de ruína e pede que Município e clube assumam recuperação do imóvel tombado

Frederico Feijó

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Douglas Dutra

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