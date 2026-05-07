Ministério Público aponta problemas estruturais em posto do IGP de Rio Grande e cobra adequações

Órgão tem 30 dias para apresentar plano de melhorias ou mudança. Arquivo / Grupo RBS

Uma vistoria realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) identificou problemas estruturais no Posto Médico-Legal de Rio Grande, vinculado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) e localizado próximo à Santa Casa do município.

O local é responsável pela realização de exames de corpo de delito, constatação de embriaguez, perícias em casos de lesão corporal e violência sexual, além de necropsias em ocorrências de mortes violentas, suspeitas ou acidentes.

Segundo o Ministério Público, durante a inspeção foram constatadas inadequações na infraestrutura do prédio, incluindo comprometimento da rede elétrica, aparelhos de ar-condicionado inoperantes e deficiências na sala de atendimento às vítimas.

Em nota, o órgão também informou que as condições de alojamento dos servidores foram consideradas inadequadas.

"A inspeção resultou em relatório que apontou inadequações estruturais, como comprometimento da rede elétrica, mau estado de conservação de móveis, aparelhos de ar-condicionado inoperantes, deficiências na sala de atendimento às vítimas, inadequação do alojamento dos servidores e estado geral do prédio com umidade, falta de pintura e manutenção do piso, entre outros aspectos", informou o MPRS.

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Diante das irregularidades, a direção do posto foi notificada para apresentar, em até 30 dias, um cronograma de adequação da estrutura no espaço atualmente cedido pela Santa Casa de Rio Grande ou um plano para transferência da unidade para outro local.

A reportagem entrou em contato com o IGP para questionar a situação do Posto Médico-Legal e eventual cronograma de reformas.

Em nota, o órgão afirma que já atua na implementação de adequações estruturais na área onde funciona o posto e mantém diálogo permanente com a Santa Casa para qualificar as condições de atendimento e funcionamento do local. O cronograma de reformas não foi informado.

Confira a nota do Ministério Público na íntegra:

"O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do promotor de Justiça Marcelo Thormann, realizou vistoria na semana passada no Posto Médico-Legal de Rio Grande, no exercício do controle externo da atividade policial.

A inspeção resultou em relatório que apontou inadequações estruturais, como comprometimento da rede elétrica, mau estado de conservação de móveis, aparelhos de ar-condicionado inoperantes, deficiências na sala de atendimento às vítimas, inadequação do alojamento dos servidores e estado geral do prédio com umidade, falta de pintura e manutenção do piso, entre outros aspectos.

Diante das constatações, foi instaurado inquérito civil e a direção do órgão notificada para, no prazo de 30 dias, apresentar cronograma de adequação da estrutura no atual espaço, cedido pela Santa Casa de Rio Grande, ou plano para ocupação de nova área. O Posto Médico-Legal integra o Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsável pela realização de exames de corpo de delito, necropsias e outras perícias oficiais."

Confira a nota do IGP na íntegra:

"O Instituto-Geral de Perícias recebeu uma visita técnica do Ministério Público ao Posto Médico-Legal (PML) de Rio Grande, instalado nas dependências da Santa Casa do município. Durante a inspeção, foram apontadas oportunidades de melhoria relacionadas ao espaço físico da unidade.