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Ministério Público aponta problemas estruturais em posto do IGP de Rio Grande e cobra adequações

Vistoria identificou falhas elétricas, ar-condicionado inoperante, precariedade em alojamentos e deficiências na estrutura do Posto Médico-Legal

Laura Cosme

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